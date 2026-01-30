Димитър Главчев: Готов съм да поема служебния кабинет
Няма условия, няма разговори за министри, каза той след срещата на „Дондуков“ 2
Бившият служебен премиер получи различно отношение от останалите кандидати
Искането за премиерския пост и битката за БНБ си противоречат
Сметната палата влиза в консултациите на „Дондуков” 2
Спрените правомощия и констатираната несъвместимост изключват възможността Андрей Гюров да бъде служ...
Никой не поема вина, изборите остават без стопанин, казват анализатори
Вече два мандата Димитър Главчев и министрите му управляват България
Правителството ще вземе редица решения, с които ще приключи отиващата си 2024 г.
Над 35% от българските граждани подкрепят касирането изцяло на изборите от 27 октомври
Той акцентира върху стриктното спазване на законите като основополагащо за действията на органите на...
Въпросът изобщо не е в оставките, а в контрола върху министрите, категоричен е той
Незабавно ще бъде задействан механизмът за гражданска защита за оказване на необходимата помощ
Служебният министър-председател поздрави българските граждани по случай днешния Ден на независимостт...
Предвижда се средствата да бъдат изплатени до края на март 2025 година
В Централна и Източна Европа имаше рекордни валежи и наводнения
Вельов е назначен за заместник-министър на културата
Премиерът ще разпореди на ведомствата допълнителна задълбочена проверка
Според него в момента се наблюдава персонализация в политиката
И да има смяна, и да няма смяна в МВР – напрежение пак ще има, смята Росен Йорданов
Ще присъства на клетвата на служебното правителство в парламента