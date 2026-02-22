Сглобка без доверие! Проф. Дуранкев с остър удар по кабинета

Още преди да е започнал реалната си работа, кабинетът „Гюров“ вече показва симптоми на вътрешна нестабилност. Според икономиста проф. Боян Дуранкев правителството е конструирано в последния момент, без достатъчна подготовка и без изградена логика на екипност. В интервю за Радио ФОКУС той направи остра оценка, че вместо стройна управленска конструкция виждаме временна сглобка от фигури, събрани по спешност.

По думите му в състава на кабинета присъстват хора, които дълго време са били извън публичния фокус и сега се връщат в управлението без ясен сигнал защо именно те са избрани. Част от тях вече са заемали позиции в изпълнителната власт, включително като заместник-министри, а скоростта, с която се извършват назначенията, според него поражда въпроси за координацията и предварителната селекция.

Първият сериозен сигнал за проблем дойде в рамките на денонощие - принудителната оставка на вицепремиер. За проф. Дуранкев това не е инцидент, а симптом. Той вижда в случилото се липса на синхрон между премиера, службите и процеса на подбор на кандидатите. Подобен старт, по думите му, разклаща още в началото доверието към служебния формат на управление.

Икономистът предупреждава, че кабинетът няма лукса на време. В условия на бюджетна несигурност и предстоящи ограничения всяко колебание може да има тежки последствия. Той обърна специално внимание на публичните изяви на новия финансов министър, които според него създават впечатление за напрежение и неподготвеност по темата за удължителния закон за бюджета.

Според проф. Дуранкев служебното правителство трябва незабавно да премине от кадрови турбуленции към реални действия. В противен случай рискът е да се затвърди усещането, че страната се управлява от временно решение, а не от структурирана система с ясна цел и координация.

