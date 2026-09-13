Сглобка без доверие! Проф. Дуранкев с остър удар по кабинета
Оставка в първите 24 часа и „паника“ във финансите според икономиста
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Оставка в първите 24 часа и „паника“ във финансите според икономиста
Ще живеем в „смесена антиутопия“ – на удоволствие и на страх като двойна система за контрол
- Проф. Дуранкев, какви биха били реално ползите за европейската икономика от споразумението за свободна търговия с Канада ? Реален ли е този икономич...
Проф. Боян Дуранкев, икономист и преподавател в УНСС (Пред "Фокус") - Проф. Дуранкев, след актуализацията на бюджета стана ясно, че страната ни ще вз...