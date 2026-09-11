Левски отложи развръзката с АЕК, чака се тежък реванш
До края на срещата играта се накъса и гол така и не падна
ЦСКА мина през ада, за да влезе в Европа!
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Това не е поведение на отбор, който се бори за първото място, каза футболистът
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Запалянковците посочват, че "бъдещето на отбора е обвито в мъгла, като утрин край голямата европейска река"
СРС-та хванаха съдии да уреждат мачове
Двама шефове на клубове се оплакали от схемата на срещата при Борисов