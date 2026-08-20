Кошмарно ефективен ОФИ наказа тежко пропуските на ЦСКА

ОФИ Крит победи ЦСКА с 3:0 в първия плейофен мач от турнира Лига Европа. Две от попаденията в срещата отбеляза звездата на гърците - Фунтас, а последното бе дело на Дикман.

В средата на първото полувреме с втория удар към вратата на Лапоухов домакините поведоха в резултата. Фунтас засече подаване от левия фланг и с едно докосване и не остави шанс на вратаря.

Десет минути по-късно, "армейците" пропиляха добър шанс. Леандро Годой бе изведен в коридор и напредна с топка в крака. Излезе очи в очи с вратаря, но стреля неточно.

В самия край на първата част Питас бе оставен да стреля с глава в наказателното поле, но не насочи добре топката и тя бе в обсега на вратаря на ОФИ.

Втората част започна кошмарно за футболистите на Христо Янев. Игра с ръка на Давид Пастор доведе до дузпа за гръцкия тим. Авторът на първото попадение - Фунтас застана зад бялата точка и удвои аванса на домакините.

В 80-тата минута ситуацията за "армейците" стана още по-трудна. Влезлият като резерва Мохамед Брахими получи директен червен картон за удар в лицето на противников играч и остави тима си с човек по-малко.

Двамата със Сенси ще пропуснат реванша с ОФИ заради картоните, получени в този мач.

В добавеното време на срещата Дикман с прецизен удар направи резултата класически.