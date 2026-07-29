Левски успя и продължава срещу тежък съперник в Шампионската лига

Истински европейски подвиг разтърси футболна България, след като Левски буквално приспа и екзекутира румънския колос Университатя Крайова в брутален реванш от квалификациите на Шампионската лига. Тимът на испанския тактик Хулио Веласкес удържа епично 2:2 насред Румъния и с общ резултат 3:2 изхвърли съседите от турнира, подсигурявайки си участие в групите на Лигата на конференциите поне до края на годината!

Блицкриг за 180 секунди смълча трибуните

Мачът започна с невиждан син терор, който шокира домакините. Още в 13-ата минута при перфектно заучено положение Евертон Бала разстреля вратаря Попеску с умопомрачителен шут по диагонала.

Преди румънците да разберат какво ги удря, в 16-ата минута Алдаир засече остро центриране на Бала и с топовна лястовица заби второ пиронче в ковчега на Университатя – 0:2! Стадионът в Крайова потъна в гробовна тишина, а домакините изпаднаха в невиждан ступор.

Кървав отпор и греди до скъсване

Домакините обаче се вдигнаха на щурм и върнаха две попадения чрез Банку в края на първата част и Руш от фаул веднага след почивката. Последваха адски минути, в които Светльо Вуцов направи серия от извънземни спасявания, за да спаси синята чест.

Късметът също целуна Левски, но и малшансът попречи на нашенци да бият, след като Кристиан Димитров и Сержиньо буквално разтресоха гредите на румънската врата в инфарктния финал.

Предстои 11-часов ад до китайската граница

Веднага след подпечатването на триумфа стана ясно, че Левски го чака брутално изпитание в третия кръг на Шампионската лига. Там „сините“ излизат срещу казахстанския Кайрат Алмати, който елиминира кипърския Омония след драма с дузпи.

Момчетата на Веласкес ще трябва да прелетят почти половин свят – Алмати се намира на самата граница с Китай, а пътуването със самолет е кошмарен 11-часов маратон! Първият сблъсък обаче е следващата седмица в София, където „Герена“ ще се превърне в горящ вулкан.

