ЦСКА призна за Методи Томанов

Ръководството на ЦСКА използва рождения ден на Методи Томанов, за да отхвърли спекулациите, че ветеранът ще загуби ръководния си пост в клуба.

Смяташе се, че скоро той може да бъде заменен като главен скаут от Станислав Манолев. Последният беше във ВИП ложата на Националния стадион "Васил Левски" по време на ЦСКА – Ботев Пловдив.

От ЦСКА отбелязват, че Методи Томанов заема позицията главен скаут от ноември 2024 г.

„Днес своя 67-и рожден ден празнува Методи Томанов.

Като футболист с ЦСКА той е трикратен шампион на България през сезоните 1979/80, 1980/81, 1981/82 г., двукратен носител на Купата на България през 1980/81, 1984/85 г. и двукратен носител на Купата на Съветската армия през 1984/85 и 1985/86 г.

С червената фланелка полузащитникът има 64 мача и 1 гол, а за националния отбор на България има 4 двубоя.

След прекратяване на състезателната си кариера е помощник-треньор на ЦСКА от 2002 до 2004 година, като става шампион на България през 2002/03 г. Освен това е и скаут в армейския клуб в периода 2008-2011 година.

От ноември 2024 г. заема позицията главен скаут в ЦСКА.

Пожелаваме на Методи Томанов много здраве, щастие, късмет, лични и професионални успехи“, написаха от „Армията“ на сайта си.