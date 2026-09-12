ЦСКА призна за Методи Томанов
Смяташе се, че скоро той може да бъде заменен като главен скаут от Станислав Манолев
Следете всички новини, анализи и коментари за Методи Томанов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Смяташе се, че скоро той може да бъде заменен като главен скаут от Станислав Манолев
След пристигането в клуба на Бойко Величков, който замени уволнения Нога, нещата се промениха.
Томанов доста се колебае и не е сигурно дали ще приема офертата
Спортният директор на "Лудогорец" Методи Томанов даде интервю пред клубния сайт по повод отпадането на "Лудогорец" от Шампионска лига. - Г-н Томанов,...