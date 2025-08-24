Тежко решение за ръководен кадър на ЦСКА

Шефовете на ЦСКА за пореден път смениха стратегията около селекцията в отбора.

Главният скаут Методи Томанов вече е понижен при трансферната политика, съобщи "Мач Телеграф".

Причина за това е голямото закъснение около привличането на нови играчи,

свързано с поредица от откази и провали в преговорите.

Доскоро неговото мнение около селекцията беше далеч по-важно от това на треньора Душан Керкез и спортния директор Пауло Нога. Последният имаше повече отговорности около ДЮШ, отколкото за първия отбор.

След пристигането в клуба на Бойко Величков, който замени уволнения Нога, нещата се промениха.

Той е истински спортен директор с цялата тежест, отговорност и власт на позицията. Така в ЦСКА вече се работи стандартно, като треньорът и спортният директор имат думата около селекцията, а главният скаут е по-скоро помощен персонал.

