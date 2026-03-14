От Лудогорец обявиха: И ЦСКА е в битката за титлата

Треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо даде откровено интервю за „Домът на футбола“ по DIEMA SPORT, в което говори за формата на шампионите, битката за титлата и философията си на работа.

Норвежкият специалист коментира натоварения сезон на разградчани, предстоящите ключови двубои в първенството, развитието на отбора и впечатленията си от българския футбол, като очерта и основните разлики с норвежкия модел.

„Бих казал, че настроението е добро. В последните два мача надградихме нивото си. Времето в Разград е чудесно и е прекрасно да си в такъв клуб“, започна Хьогмо.

„Както казахте, ние се борихме в четири турнира – финала за Суперкупата, Купата на България, европейските мачове и първенството. За нас това е предизвикателство както във физическо, така и в психическо отношение – да намерим баланс и винаги да печелим мачовете. Но това е футболът и за клуб като Лудогорец това е нещо нормално.“

„Не бих казал, че битката за титлата е само между два отбора. Има и други – например ЦСКА, срещу когото играем в събота. За нас най-важното е да запазим фокуса върху предстоящия мач и да продължим да се представяме на високо ниво – както в защита, така и в атака.

Трябва да играем интензивен и доминиращ футбол и да бъдем по-остри в последната третина.

Това е нашият фокус. На днешната среща казах на играчите, че трябва да бъдат концентрирани и да излязат на терена по-добри във всяко отношение – не само индивидуално, но и като отбор.“

„В живота и във футбола миналото е просто история. Важни са настоящето и бъдещето. Като човек и треньор винаги съм се опитвал да живея за момента. Това е моята философия.

Искам и играчите да го разберат – да бъдат добри в работата си, да поемат отговорност за действията си и да се развиват постоянно. Чувствам се добре в този клуб, който винаги се бори за титлата.

Това е привилегия за един треньор. Затова съм тук – за възможността да печелим трофеи, да играем в Европа и да се състезаваме на високо ниво. Вече спечелихме един трофей този сезон и ще се борим да печелим всеки мач за нашите фенове.“

„От Левски виждам ясна идея за игра. Те са добър отбор, има добра връзка между треньора и играчите, а ръководството инвестира добре както в състава, така и в стадиона. Това е добре за развитието на българския футбол.“

„Когато играеш по два мача седмично, понякога не печелиш всяка среща. Това е нормално. Най-важното е да се поучиш и да бъдеш по-добър следващия път. Доволен съм от играчите си, защото много от тях надграждат нивото си. Нашите идеи постепенно се реализират в начина, по който искаме да играем.“

„Това е много интересен момент от сезона. Очаквам страхотен мач срещу ЦСКА през уикенда. Сигурен съм, че ще бъде интересен за феновете и за българския футбол.“

