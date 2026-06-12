Футболният крал Карло Анчелоти подготвя операция "Шесто световно"

Историческа футболна революция ще се разиграе на трибуните на „МетЛайф Стейдиъм“ в Ню Джърси. Човекът, който е печелил абсолютно всичко на клубно ниво – великият Карло Анчелоти, извежда петкратните световни шампиони от Бразилия за първия им мач от Световното първенство срещу коравия тим на Мароко.

Това не е просто поредният треньорски дебют. Назначението на 67-годишния италиански гений е истинско събитие – той е първият чужденец, на когото се поверява съдбата на „Селесао“ от далечната 1965 година насам. Задачата пред Татко Карло обаче е тежка и ясна: да сложи край на 24-годишното проклятие и да донесе на Бразилия първа световна титла от 2002 година насам.

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Визитката на Анчелоти изглежда сякаш е писана в Холивуд. Той държи абсолютния рекорд от пет титли в Шампионската лига като мениджър и стана първият старши треньор в историята, триумфирал в петте най-големи и силни европейски първенства.

След като пренаписа историята и напълни витрините на колоси като Парма, Ювентус, Милан, Челси, Пари Сен Жермен, Байерн Мюнхен, Наполи, Евертън и Реал Мадрид, италианецът е готов за своя бенефис на международната сцена. Неговото пословично спокойствие и дебела пура са перфектното оръжие срещу бруталния натиск, който цяла една нация оказва върху гърба на кариоките.

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Влиянието на Анчелоти върху бразилските мегазвезди вече даде светкавичен резултат, а атмосферата в лагера на южноамериканците е коренно променена. Легендарният вратар на тима Алисон не скри вълнението си от работата с новия шеф: „Виждам радостта и благодарността му от факта, че е национален треньор на Бразилия. Той е истински победител и това веднага си личи – по изражението му, по излъчването му. Ние, футболистите, го забелязваме веднага. Човекът, спечелил всичко във футбола, е тук да работи с националния отбор на Бразилия и го прави прав, пълен с радост от футбола и ентусиазъм!“

Сблъсъкът срещу Мароко в Ню Джърси е само първото стъпало. Целият свят е затаил дъх, за да види дали най-успешният клубен мениджър на планетата ще успее да ушие шестата златна звезда върху легендарния екип на Бразилия.

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