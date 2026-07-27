Изненадата. Къде е сега Ян Диоманде

Националът на Кот д'Ивоар Ян Диоманде поднови тренировки с отбора на РБ Лайпциг, съобщиха германските медии.

Нападателят е спряган за трансфер в Реал Мадрид, като в Западна Европа се тиражират суми от 100 милиона евро за правата му, но за момента сделка между двата клуба няма.

19-годишният Диоманде пристигна в Лайпциг от испанския Леганес, като за правата му "биковете" платиха само 20 милиона евро. През миналия сезон той вкара 12 гола и направи девет асистенции, а освен това впечатли и с представянето си на завършилото преди броени дни световно първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико.

Ако Диоманде премине в Реал Мадрид, той почти сигурно ще счупи трансферния рекорд за най-скъп африкански футболист. В момента това постижение се държи от неговия сънародник Никола Пепе, за когото Арсенал даде 80 милиона лири през 2019 година.