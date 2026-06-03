Кандидат президент на Реал М прокле Барселона

Кандидатът за президент на Реал Мадрид Енрике Рикелме направи провокативно изказване по адрес на големия съперник Барселона.

По време на участие в подкаста The Wild Project Рикелме открито заяви какво би искал да се случи с каталунския клуб.

„Искам да видя Барселона в Сегунда дивисион. Това би ми доставило удоволствие. Би ме направило щастлив“, каза Рикелме.

На директен въпрос дали би искал Барселона изобщо да изчезне, той отговори:

„Не бих имал никакъв проблем с това. Искам Реал Мадрид да печели, а какво ще се случва с останалите…“

Изказването на Рикелме идва в разгара на президентската кампания в Реал Мадрид, където той е основният претендент срещу настоящия президент Флорентино Перес

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