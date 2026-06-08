Флорентино Перес с изненадващо решение за Реал Мадрид

Флорентино Перес празнува победата си на изборите, но продължава кампанията си. От днес президентът на „белите“ започва процедура по продажбата на дял от клуба, за което ще му е необходимо предварително одобрение от членовете на Реал Мадрид чрез референдум. С други думи, той отново ще се подчини на волята на избирателите... и то при положение, че над 30% от членовете са му обърнали гръб.

Освен да потвърди, че ще продаде дял от клуба, Флорентино Перес не е дал повече подробности за това как ще се осъществи тази продажба, на кого, какъв ще бъде дялът, нито какъв корпоративен модел ще предложи за референдум. Това, върху което той наистина набляга, е необходимостта от провеждане на реформата, за да се гарантира, според него, че клубът ще продължи да принадлежи на членовете.

На събранието през ноември Флорентино обяви плана си да свика референдум, без обаче да влезе в подробности по съществото на въпроса. „Ще продължим да бъдем клуб на членове, но трябва да създадем дъщерно дружество, в което 100 000 членове на Реал Мадрид винаги да запазват пълния контрол. На тази основа този филиал би могъл просто да включи миноритарно участие, например 5 процента, на един или няколко инвеститори, ангажирани в много дългосрочен план и готови да вложат собствени средства“, каза той тогава.

От ноември до днес, въпреки директните атаки на Енрике Рикелме, Флорентино Перес не е дал много повече подробности за това каква ще бъде продажбата на дял от клуба, нито за превръщането на членовете в собственици или акционери, нито за формулата, която ще бъде избрана за промяната в структурата на дружеството.

„Аз ще прехвърля икономическата собственост на 100 000 членове. Да си част от Реал Мадрид вече няма да е само емоционално преживяване, а ще означава и да си собственик на клуба за цял живот. Тези, които закупят 5 % от Реал Мадрид, няма да управляват, а ще се присъединят към марка като нашата“, заяви той в интервю за „Ел Паис“. Въпреки възможностите, които му даде предизборната кампания да обясни този аспект, който тревожи членовете, Флорентино премина на пръсти през дебата, който сега ще трябва да обясни подробно.

Какъв процент от гласовете „за“ ще е необходим на Флорентино в този референдум? Уставът на клуба гласи следното: „Като се имат предвид целите на „Реал Мадрид Клуб де Футибол“ и неговият правен статут, преобразуването, сливането или прекратяването му е допустимо само ако това бъде одобрено с абсолютно мнозинство от членовете с право на глас в референдум, свикан за тази цел от Извънредното общо събрание“.

На Флорентино Перес се пада да обясни, с всички подробности, как възнамерява да пусне в продажба част от Реал Мадрид. А на членовете, за пореден път, се пада да имат последната дума за съдбата на клуба.

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