Флорентино Перес с изненадващо решение за Реал Мадрид
След преизбирането си на поста
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След преизбирането си на поста
Флорентино Перес е новият президент на Суперлигата
Флорентино Перес няма симптоми, но всички в клуба минават на тестове
Серхио Перес се справи най-добре в Гран при на "Сахир"
Перес пропуска и второто с състезание на Острова
Тестът на Серхио Перес е положителен, пропуска
Зидан е французин, може да удари рамо, отсече босът
Президентът на Реал се надява да си върне Зизу
Роналдо се пенсионира в "Реал", гръмнаха медиите в Испания. Звездата на "белите" бил съгласен да подпише нов договор, който ще го задържи на "Сантяго...
Напускането на Икер Касияс от "Реал" се оказа по-заплетено и от турски сериал. След 25 години вярна служба на "белите" сега той е футболист на "Порто"...
Рим. Папа Франциск ще приеме президента на Израел Шимон Перес на 30 април в Апостолския дворец, предаде РИА Новости, позовавайки се на радио „Ватикана...
Президентът Флорентино Перес си постила за нов мандат начело на "Реал" (Мадрид) с планове за мащабна селекция от над 200 млн. евро, тръбят медиите на...