Феран Торес донесе световната титла, но спечели голяма победа и в България

Един гол превърна Феран Торес в герой за милиони испанци, но далеч от стадионите футболистът вече беше спечелил друга, много по-скрита победа. Неговото куче Майло някога било изхвърлено под мост край Дряново, гладно, болно и покрито с паразити. Пътят му от малкото село Глушка в България до дома на световния шампион е история за късмета, човешката доброта и втория шанс, който всяко животно заслужава.

Едно куче сред хиляди

Историята започва през 2021 г., когато снимката на Майло се появява в интернет сред обявите на безброй животни, които чакат някой да ги забележи. По това време приютът „Улични сърца БГ“ работи с партньорска организация във Великобритания, която помага на български кучета да намерят стопани зад граница.

Сред всички лица, които Феран Торес можел да подмине само с едно движение на пръста, погледът му останал върху Майло. „Истински късмет е, че от толкова много животни той си е харесал точно Майло и точно от нашия приют“, разказа пред бТВ управителят Теодора Маринова.

Екипът знаел кой е кандидатът за осиновяване. Тогава Торес играел за „Манчестър Сити“, но славата не му осигурила специално отношение. „Той мина през интервю, както правят абсолютно всички останали кандидат-осиновители“, подчерта Маринова.

Преди Майло да бъде поверен на футболиста, хората от приюта проверили дали бъдещият му дом ще бъде подходящ. За тях известното име нямало значение. Важно било единствено кучето да попадне при човек, който ще го обича и ще се грижи за него.

Намерили го под мост, слаб и покрит с бълхи

Началото на живота на Майло било далеч от блясъка на големите стадиони и удобствата в дома на футболна звезда. Той бил изхвърлен заедно с братчето и сестричето си и оставен да оцелява под мост. „Намерени са изоставени в много лошо състояние - изключително слаби, покрити с бълхи и кърлежи“, разказа Теодора Маринова.

Трите кученца били прибрани в приюта, където получили храна, лечение и първата истинска грижа в живота си. Били ваксинирани, чипирани и постепенно започнали да се възстановяват.

След медицинските процедури служителите наблюдавали поведението и характера им, за да намерят най-подходящия дом за всяко от тях. В крайна сметка и трите били осиновени.

За Майло съдбата подготвила необикновен обрат. От студеното място под моста той стигнал до човек, когото един ден целият футболен свят щял да аплодира.

Славата не промени най-важното

В приюта поддържали връзка със семейството на Торес и знаели, че Майло е добре. Осиновяването било обявено още тогава, но историята не предизвикала сегашния интерес.

Години по-късно футболистът се превърна в национален герой за Испания. Голът му донесе световната титла, а името му обиколи планетата. В малкото българско село обаче хората си спомниха не само за големия спортист, а и за младия мъж, който избрал да даде дом на изхвърлено куче.

Тази постъпка не носи купа, медал или милиони възторжени възгласи. За Майло обаче тя означавала всичко - топло място, сигурност и човек, при когото повече никога няма да бъде сам.

Мястото, където започва вторият живот

Приютът в Глушка е създаден от Ема Смит, след като преди десет години видяла колко много бездомни кучета се скитат по улиците. „Не исках да гледам това“, сподели тя.

Работата започнала с програма за кастрация. До момента екипът е кастрирал около 5000 кучета в района. След това бил изграден и приютът, който се превърнал във временен дом за животни, преживели глад, насилие или изоставяне.

Тук кучетата получават храна, лечение и човешка топлина. Липсва им само едно - собствен човек, който да ги отведе у дома. „Най-важното е хората да дойдат, да видят кучетата и да усетят топлината, когато едно малко кученце започне да скимти и да им се радва“, каза Иван Узунов, който помага за популяризирането на инициативата.

Примерът на Феран може да промени още съдби

Фотомоделът Диего Иванов също започнал кампания за насърчаване на осиновяването. Решението му дошло след случая с прегазеното куче Мая, който предизвика силни реакции в цялата страна. „Целта ми е повече хора да осиновяват такива кучета, да последват добрия пример на Феран Торес и да бъдат добри към животните“, заяви той.

Историята на Майло показва колко малко е необходимо, за да се промени един живот. Някога той бил просто поредното захвърлено кученце, което никой не искал. Днес е част от семейството на футболист, превърнал се в герой за цяла Испания.

За хората от приюта най-голямата победа обаче не е световната титла. Тя се случила още през 2021 г., когато Майло напуснал Глушка и за първи път тръгнал към място, което можел да нарече свой дом.