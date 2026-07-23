ЦСКА 1948 изпусна победата, но остави развръзката за София

ЦСКА 1948 пропусна възможността да подчини Спартак в Търнава, но си тръгна от Словакия непобеден след драматично 0:0 в първия мач от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Българският вицешампион игра смело, създаде няколко отлични положения и на два пъти беше съвсем близо до гола. Гредата и Петър Маринов обаче също спасиха гостите в най-напрегнатите моменти. Така голямата европейска битка се пренася в София, където една победа ще изпрати ЦСКА 1948 напред.

Всичко ще се реши на „Васил Левски“

Реваншът е на 28 юли от 20:30 часа в София, а не на 29 юли, както бе посочено първоначално. Това е официално обявената дата от ЦСКА 1948.

Крайният победител ще срещне Панатинайкос или Пакш в третия квалификационен кръг. След равенството без голове ЦСКА 1948 запази всичките си шансове, но остави и опасно много работа за решителната вечер пред българска публика.

Маринов извади първия словашки снаряд

Двата отбора започнаха открито, без продължително опипване и без желание да чакат грешка на съперника. Първата истинска опасност дойде в 17-ата минута, когато капитанът на домакините Ерик Сабо стреля мощно от пряк свободен удар.

Топката премина над стената и летеше опасно към вратата, но Петър Маринов успя да я отклони с една ръка над напречната греда. Отговорът на ЦСКА 1948 дойде чрез Георги Русев, чието остро центриране не беше засечено от негов съотборник.

Диало два пъти докосна гола

В края на първата част ЦСКА 1948 нанесе най-силния си натиск. Мамаду Диало първо се възползва от грешка на Филип Азанго, нахлу отляво и прати топката на сантиметри от гредата.

Секунди по-късно нападателят открадна топката и от Мартин Микович, отново проби отляво и този път принуди вратаря Мартин Вантруба да спасява. Двата пропуска оставиха усещането, че българският тим е изпуснал идеалния момент да нанесе своя удар.

Русев подмина вратаря, но изпусна вратата

Най-болезненият момент за ЦСКА 1948 дойде в 54-ата минута. Георги Русев се измъкна от защитника Кристиян Байрами, остана сам срещу Вантруба и дори успя да го преодолее.

Крилото обаче си скъси прекалено много ъгъла и не намери опразнената врата. Огромният шанс потъна в аут, а домакините оцеляха в ситуация, която можеше да промени целия двубой.

Гредата спря словаците

Спартак отговори почти веднага след направените смени. Мартин Микович проби отляво и центрира към Лука Коркели, който стреля с глава от около седем метра.

Топката срещна гредата, а защитата на ЦСКА 1948 успя да я изчисти. Това беше най-чистото положение за домакините и най-голямото предупреждение, че равенството може да се изплъзне за секунди.

Маринов заключи вратата в последния щурм

В заключителните десет минути Спартак хвърли сили в атака. Удар на Кристиан Кощърна беше блокиран, а Сабо също опита да пробие българската защита, но без успех.

Последната опасност дойде в 90-ата минута, когато младият Филип Буковски надбяга Диего Менина и стреля от малък ъгъл. Маринов остана хладнокръвен, спаси удара и запази вратата си суха.

ЦСКА 1948 не успя да вземе победата, която беше толкова близо, но издържа словашкия натиск и си тръгна с резултат, който оставя съдбата му изцяло в собствените ръце. На „Васил Левски“ вече няма място за сметки - нужен е победен удар.