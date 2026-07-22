Христо Янев каза истината за ЦСКА

Треньорът на ЦСКА Христо Янев заяви, че футболистите му са подготвени. Специалистът говори пред медиите преди първия мач на "армейците" срещу Карабах във втория квалификационен кръг на Лига Европа. Янев коментира и ситуацията с Джеймс Ето'о, който не пътува с отбора до Азербайджан.

"Значението на мача утре е коренно различен, трябва да забравим какво се случи със Славия, да постигнем добър резултат, да зарадваме тези, които са зад нас. Търсим във всеки момент начини да променим как изглежда отбора. От мача със Славия имахме възстановителна тренировка, надявам се утре отношението и мотивацията да бъдат коренно различни.

Искаме да видим стария Джеймс, да е в топ форма, изостава в подготовката си, остана да направи работата си, знае, че не е в най-добрата си форма, иска да се завърне в отбора и помогна. Сигурен съм, че с неговото желание ще го направи скоро.

Знаем, че Карабах е много силен отбор. Знам, че стилът не се е променил, без значение колко футболистите са си тръгнали от отбора. Подготвени сме, искаме да се завърнем отново към настроението от края на миналия сезон. Уважавам много качествата на техния отбор, но сме тук, за да се борим с техния отбор, искаме да покажем нашите добри качества, те не са никак лоши, и да се противопоставим на Карабах. Това е отбор коренно различен от Дери Сити. Агресивен отбор, имаме план за мача, но няма да го кажа. Надявам се да видим нашите най-добри страни.

Мачът утре не трябва да има връзка с моето оставане. Казах ясно. Дошъл съм тук да се преборим с това, което предстои. Какво ще се случи, не знаем в момента. Дошъл съм ЦСКА да играе добър футбол и да постигне добър резултат. Не мисля, че някой трябва да се мотивира за мач в Европа. Ако нямаш мотивация срещу Карабах, не знам какво може да ги мотивира във футбола. Защитаваме емблемата на ЦСКА. Не мисля, че е предимство да играеш в понеделник и да имаш една възстановителна тренировка преди мача", каза Янев.