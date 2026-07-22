Ето коя телевизия взе мача Карабах - ЦСКА

Феновете на ЦСКА ще могат да проследят в пряко излъчване по телевизията първия мач на армейците срещу Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа.

Срещата в Баку (утре от 19:00 часа българско време) ще бъде предаван по Диема Спорт, след като първоначално не фигурираше в програмата на нито една телевизия, пише "Тема спорт".

По този начин всички първи европейски двубои на българските представители ще бъдат излъчени по родните телевизии. Левски приема Университатя Крайова по Диема Спорт днес от 20:30 часа.

Спартак (Търнава) – ЦСКА 1948 също е днес, от 21:30 часа, по bTV. Апоел Тел Авив – Лудогорец пък ще бъде излъчен по Диема Спорт 2 утре от 21:30 часа.