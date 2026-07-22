Джеф Безос точи зъби за Ливърпул

Основателят на Amazon Джеф Безос може да се превърне в най-новото звездно име сред инвеститорите във Висшата лига. Според информация на Sky News един от тримата най-богати хора в света е провел разговори с консорциум, който се опитва да придобие миноритарен пакет от акциите на Ливърпул.

Ако сделката бъде реализирана, американският милиардер ще се присъедини към група инвеститори с амбиции да вложат средства в един от най-успешните английски клубове.

Консорциумът е оглавяван от Амит Батиа, който е зет на индийския стоманен магнат Лакшми Митал. Именно той води преговорите с настоящите собственици на клуба - Fenway Sports Group.

Във вторник от Fenway Sports Group потвърдиха, че са провели разговори с Батиа, който е заявил интерес да инвестира в Ливърпул чрез придобиването на миноритарен дял.

В същия ден стана ясно, че Батиа напуска ръководството на втородивизионния Куинс Парк Рейнджърс след 18 години. Той прехвърля дела си на мажоритарния собственик на клуба Рубен Гнаналингам, което допълнително засили спекулациите, че подготвя нова инвестиция в английския футбол.

Fenway Sports Group притежава Ливърпул от 2010 година. Под нейно управление клубът спечели Висшата лига, Шампионската лига, ФА Къп, Купата на лигата, Суперкупата на Европа и Световното клубно първенство.

През 2023 година американската компания продаде миноритарен дял на инвестиционната фирма Dynasty Equity, а сега изглежда е готова да привлече още стратегически инвеститори.

Засега няма официално потвърждение, че Джеф Безос ще стане акционер в Ливърпул. Информацията е, че са водени разговори, а евентуално споразумение все още не е обявено.