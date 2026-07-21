Ливърпул влиза в битка за Феран Торес

Ливърпул проявява интерес към нападателя на Барселона Феран Торес, който донесе победата на Испания над Аржентина във финала на току-що приключилото световно първенство. Според "Екип" мърсисайдци могат да влязат в трансферна битка с Пари Сен Жермен, който от известно време е свързван с испанеца.

Преди Мондиал 2026 изглеждаше сигурно, че Барселона ще продаде Феран Торес, чийто договор изтича следващото лято. След доброто представяне на бившия играч на Манчестър Сити и повишения интерес ръководството на каталунците обаче планира среща с играча и неговите представители през следващата седмица. Барселона ще предложи нов договор на Торес, което ще увеличи автоматично и цената му. Споразумението обаче трябва да влезе в сила през септември заради ограничението на тавана на заплатите в клуба.

Още преди време бе разкрито, че в договора между Барселона и Манчестър Сити има клауза, която гласи, че каталунците трябва да платят допълнителни 8 милиона евро на “гражданите” при удължаването на контракта на Торес. Така общата сума за неговия трансфер може да достигне 73 милиона евро.