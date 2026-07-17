Собослай подписа нов петгодишен договор с Ливърпул

След месеци преговори и нарастваща несигурност около бъдещето му, Доминик Собослай сложи край на всякакви спекулации, подписвайки ново петгодишно споразумение с Ливърпул.

Договорът в детайли

25-годишният полузащитник разполагаше с две оставащи години от предишния си договор, но новата сделка го обвързва с "Червените" до лятото на 2031 година. Преговорите между спортния директор Ричард Хюз и представителите на играча се ускориха в последните седмици, след пробив в разговорите около подобрените условия на договора.

От Лайпциг до лидер на "Анфийлд"

Собослай пристигна в Ливърпул от РБ Лайпциг през 2023 година за 60 милиона паунда. Оттогава той израсна в стойност и значение за отбора - изигра ключова роля в спечелването на титлата в Премиър лийг през сезон 2024-25, а през трудния сезон 2025-26 се превърна в най-стабилния играч на отбора.

Статистиката му от последния сезон е категорична - 13 гола и 12 асистенции в 53 мача във всички турнири, което го прави първия полузащитник на Ливърпул, достигнал двуцифрени показатели по голове и асистенции едновременно от времето на Стивън Джерард през 2013-14.

Думите на самия играч

След победата над Евертън в дербито на Мърсисайд през април, Собослай сподели пред журналисти неувереността си относно бъдещето, но и ясната си привързаност към клуба:

"Няма реален напредък, така че не мога да кажа нищо ново за ситуацията с договора ми... Разбира се, виждам себе си тук в дългосрочен план, но вече не зависи изцяло от мен. Обичам да бъда тук. Обичам феновете. Семейството ми е щастливо."

Ключов момент за новия сезон

Договорът идва в изключително важен момент за клуба. С заминаването на Салах, Анди Робъртсън и Ибраима Конате като свободни агенти в края на сезона, значението на Собослай, както на терена, така и извън него нарасна значително. Без стабилното му представяне, Ливърпул трудно би си осигурил класиране за Шампионска лига през трудния изминал сезон.

Кандидат за вицекапитан

С напускането на Робъртсън, постът вицекапитан на Ливърпул остава свободен. Собослай, който вече три години капитанства националния отбор на Унгария, е сериозен фаворит за ролята редом до Върджил ван Дайк.