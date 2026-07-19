Десет гола, хеттрик и бронз: Англия изригна за третото място!

Англия и Франция превърнаха мача за бронза на Световното първенство в зрелище, което ще остане завинаги в историята на футбола. „Трите лъва“ спечелиха с невероятното 6:4, след като поведоха с 4:0 до почивката, едва не изпуснаха победата и нанесоха решителния удар в последните минути. Букайо Сака изигра мача на живота си и избухна с хеттрик, а Килиан Мбапе се превърна в най-резултатния футболист в историята на световните първенства. Англия грабна бронза и постигна най-доброто си класиране на Мондиал след световната титла през 1966 година.

Десетте попадения превърнаха двубоя в най-резултатния мач за третото място в историята на световните първенства и в най-големия голов спектакъл на Мондиал от 1982 година насам. Разочарованието от загубените полуфинали изчезна още със съдийския сигнал, а двата отбора хвърлиха всички сили в една безумна, красива и безмилостна футболна престрелка.

Английски ураган помете Франция

Томас Тухел остави Хари Кейн и Джуд Белингам на резервната скамейка, но неговият променен състав нахлу на терена със свирепа ярост. Англия натисна от първата секунда и още в третата минута нанесе първия удар.

Деклан Райс пое топката в половината на Франция, напредна самоуверено и с великолепен удар с десния крак я прати зад Майк Менян. „Трите лъва“ поведоха с 1:0, а французите още не разбираха какво ги връхлита.

Дийн Хендерсън спаси опасен изстрел на Райън Шерки, а в 12-ата минута Букайо Сака изпрати топката в мрежата след подаване на Морган Роджърс. Радостта му обаче беше прекъсната от вдигнатия флаг за засада.

Само шест минути по-късно Англия все пак удари за втори път. Райс центрира от корнер, Езри Конса се извиси над френската защита и с глава направи 2:0.

Сака запали най-големия си пожар

Франция се опитваше да се съвземе, но английската атака продължаваше да лети към вратата на Менян. В 37-ата минута Маркъс Рашфорд излезе сам срещу стража, първият удар на Сака беше блокиран, но топката отново стигна до крилото на Арсенал. При втория опит прошка нямаше - 3:0.

В добавеното време на първата част английската буря се превърна в унищожителен ураган. Еберечи Езе намери Сака, а той с премерен удар заби втория си гол и изпрати Франция в съблекалнята при шокиращото 4:0.

Мачът изглеждаше приключил. Англия докосваше бронзовите медали, а последният двубой на Дидие Дешан начело на Франция се превръщаше в унизителен кошмар.

Франция възкръсна от 0:4

Дешан реагира отчаяно и направи четири смени още на почивката. На терена се появиха Дайо Упамекано, Усман Дембеле, Брадли Баркола и Люка Дин, а Франция излезе за второто полувреме като напълно различен отбор.

Само три минути след подновяването Баркола разсече защитата с прекрасен пас, Мбапе се измъкна зад английските бранители и без колебание върна едно попадение.

Французите усетиха кръв. Малко по-късно самият Баркола направи 4:2, а секунди след това Дембеле се озова сам срещу Хендерсън. Английският вратар спаси и задържа отбора си над пропастта.

В 66-ата минута Мбапе отново показа защо е една от най-големите звезди на своето поколение. Нападателят вкара втория си гол в мача и трети за Франция, с което резултатът стана 4:3. Преднината от четири попадения се беше стопила само за двайсетина минути.

Мбапе счупи рекорда на всички рекорди

С попаденията си срещу Англия Мбапе достигна 10 гола на Мондиал 2026 и общо 22 на световни първенства. Така той изпревари Лионел Меси, който има 21 преди финала с Испания, и еднолично оглави вечната ранглиста на турнира.

Французинът се нареди и сред малцината играчи, достигали двуцифрен голов актив на един Мондиал. Преди него това са правили Герд Мюлер с 10 гола през 1970 година, Шандор Кочиш с 11 през 1954 година и Жюст Фонтен с ненадминатите 13 през 1958 година.

Рекордът донесе лично безсмъртие на Мбапе, но не успя да спаси Франция. След 14 години, световна титла и още един финал ерата на Дидие Дешан завърши с четвърто място и десетголов футболен пожар.

Сака довърши започнатото

Франция хвърли всички сили в търсене на изравняването. Майкъл Олисе пропусна от чиста позиция, след като комбинира с Дембеле, а английската защита се огъваше под непрекъснатия натиск.

Тогава дойде моментът на Сака. В 87-ата минута Мало Густо събори Джед Спенс в наказателното поле и съдията посочи бялата точка. Крилото на Арсенал застана зад топката и с ледено спокойствие оформи своя хеттрик - 5:3.

Сака стана едва четвъртият английски футболист с хеттрик на световни финали и първият, който го постига в елиминационен мач след трите гола на Джеф Хърст във финала през 1966 година.

Дембеле върна още един гол и за последно разпали надеждата на французите. В заключителните секунди обаче Джуд Белингам се понесе към вратата и оформи окончателното 6:4.

Бронз, който блести почти като злато

Англия не стигна до мечтания финал, но отговори на болезнената загуба от Аржентина с мач, изпълнен с характер, свобода и неудържима атакуваща мощ. Отборът на Тухел не просто спечели бронзовите медали - той остави последния си отпечатък върху Мондиала с десетголова класика.

За Белингам попадението беше седмо в турнира - нов рекорд за английски футболист на едно световно първенство. За Сака вечерта се превърна в личен триумф. За Мбапе остана вечният голов рекорд, но и горчивината от един от най-лудите загубени мачове в историята на Франция.

Световното първенство завършва тази вечер с грандиозния финал между Аржентина и Испания. Двубоят в Ню Джърси започва в 22:00 часа българско време.