Иран с изненадваща новина за Путин

Първият международен контакт с новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменеи може да бъде телефонен разговор или среща с руския президент Владимир Путин. Това съобщи ТАСС, позовавайки се на ирански източник.

"Русия е страна, близка до нас, Путин е близък приятел на Ислямската република. И може би първият разговор и първата среща ще бъдат с президента Путин," каза иранският събеседникът на руската агенция.

"Но в момента, поради военната ситуация и опасения за сигурността, върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей, не се появява публично", добави източникът.

Скритият върховен лидер

Моджтаба Хаменей стана върховен лидер на Иран след смъртта на баща си, Али Хаменеи, при ракетни удари след атаката на САЩ и Израел срещу Ислямската република.

На 12 март вестник The Sun написа, че Моджтаба Хаменеи е бил сериозно ранен при въздушен удар. Според изданието, лидерът на Иран е загубил единия или и двата крака и бе в кома.

Досега Хаменей оставаше скрит от обществеността по съображения за сигурност, докато конфликтът със САЩ и Израел продължава.

Защо първата среща е точно с Путин

Москва е съюзник, който предоставя на Иран разузнавателни данни и дипломатически щит в Съвета за сигурност на ООН.

След убийството на Али Хаменей, за Иран е жизненоважно да демонстрира пред света, че новата власт има „неизменната подкрепа“ на Кремъл, който е съюзник, който дава на Техеран разузнавателни данни и дипломатически щит в Съвета за сигурност на ООН.

Също така, Иран все повече се нуждае от руски технологии, противовъздушна отбрана и резервни части, за да издържи на натиска от САЩ и Израел.

Кремъл, от своя страна, вече официално предложи да играе ролята на посредник за спиране на войната в Иран. Путин се опитва да позиционира Москва като ключов фактор, без чието участие конфликтът в Близкия изток не може да бъде решен.

Международни анализатори вече заявиха, че Путин се готви да използва влиянието си над Иран като разменна монета.

Ако Русия помогне за овладяването на иранската криза и гарантира сигурността на Израел и петролните пазари, Москва ще очаква от администрацията на САЩ отстъпки и по-изгодни условия при бъдещи преговори за замразяване на войната в Украйна.