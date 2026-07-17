Напрежението ескалира! Иран с нова провокация

Иранската информационна агенция Фарс публикува в социалните мрежи видео с англоезичното заглавие „Where to kill Trump?“ („Къде да убием Тръмп?“), което предизвика бурни реакции заради провокативното си съдържание.

Клипът беше разпространен и чрез официалния канал на агенцията в Telegram. Според публикацията версия на видеото, качена в платформата X, впоследствие е била премахната.

Показан е маршрутът към „Мар-а-Лаго“

Видеото проследява маршрут, за който се твърди, че се използва от кортежа на президента на САЩ Доналд Тръмп към имението му „Мар-а-Лаго“ във Флорида. В него е посочен и мост, представен като потенциално уязвима точка, съобщава bankingnews.gr.

Според публикацията обаче публично достъпни картографски данни показват, че показаният маршрут не съвпада напълно с известните маршрути, използвани при придвижването на американския президент.

Напрежението между САЩ и Иран остава високо

Публикуването на видеото се случва на фона на продължаващото напрежение между Техеран и Вашингтон. Материалът твърди, че клипът е разпространен в период, белязан от призиви за ответни действия от страна на Иран.

Същевременно американските служби за сигурност продължават да следят внимателно всяка информация, която би могла да сочи към потенциални заплахи срещу високопоставени представители на САЩ.

Тръмп: "Аз съм цел номер едно"

Според публикацията Доналд Тръмп е заявил по време на срещата на върха на НАТО, че се смята за „цел номер едно“ на Иран.

Материалът твърди още, че мерките за сигурност около президента са били допълнително засилени, а маршрутите му във Флорида са били променени след предполагаем инцидент по-рано през годината.

Новата публикация на агенция „Фарс“ допълнително изостря вниманието към отношенията между САЩ и Иран, които остават сред най-напрегнатите в международната политика.