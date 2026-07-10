Вашингтон и Техеран още говорят, но Израел подаде тревожен сигнал

Вашингтон и Техеран продължават да работят за дипломатическо решение въпреки новата размяна на удари в региона. Американската администрация заяви, че техническите преговори с Иран все още вървят, макар поведението на иранското ръководство да се определя като нарушение на рамковото споразумение „до неприемлива степен“.

На този фон напрежението рязко се повиши след информация, че Израел е предупредил САЩ за предполагаем ирански план за убийството на президента Доналд Тръмп. Самият Тръмп подхрани тревогите с думите: „Аз съм номер едно в списъка на Иран.“

Преговори в сянката на ударите

„Съединените щати остават ангажирани с намирането на решение и техническите преговори продължават“, заяви американски правителствен служител пред ДПА.

Това е изненадващият пласт в кризата - каналът за разговори не е затворен дори след новите военни действия. През последните дни американските въоръжени сили извършиха няколко вълни от удари по цели в Иран, а Вашингтон оправда операцията с обстрела на търговски кораби в Ормузкия проток, за който обвинява Техеран. Ройтерс също съобщава, че въпреки взаимните атаки американски представители продължават да говорят за технически преговори и търсене на изход от кризата.

САЩ обаче поставят тежко условие пред този процес. Според американската администрация действията на Иран са ударили рамката на договореното „до неприемлива степен“, което оставя дипломацията в странна позиция - формално жива, но политически все по-трудна за защита.

Заплахата към президента

Втората линия на напрежението вече е пряко свързана със сигурността на Тръмп. Израел е предупредил американското правителство за предполагаем ирански план за убийството на президента, съобщи ДПА, като се позова на СиЕнЕн и в. „Уолстрийт джърнъл“.

Според информациите, базирани на неназовани източници, планът е бил изготвен неотдавна от иранското ръководство. Подробности за него засега не са известни. „Уолстрийт джърнъл“ съобщи, че Израел е предал ново разузнаване на САЩ за възможен план на Иран срещу президента.

СиЕнЕн съобщава, че през последните седмици администрацията във Вашингтон често е получавала подобни предупреждения. Този път обаче израелският сигнал бил нов и според цитиран източник включвал конкретен план за убийство.

Нетаняху натиска за твърд курс

Във Вашингтон има и друга версия за израелското предупреждение. Един американски представител е заявил пред СиЕнЕн, че сигналът може да е бил и опит да се повлияе на решенията на Тръмп за войната с Иран.

ДПА отбелязва, че израелският премиер Бенямин Нетаняху настоява за по-твърда позиция спрямо Техеран и е влязъл в пререкание с Тръмп по тази линия. Това прави предупреждението още по-чувствително - то може да бъде едновременно реален сигнал за сигурността и част от по-широкия политически натиск върху Белия дом.

Тръмп сам засили спекулациите, след като не използва новия президентски самолет за връщането си от срещата на върха на НАТО в Анкара. „Аз съм номер едно в списъка на Иран“, каза той, без да даде подробности.

Кризата около Ормуз

Обстрелът и ударите се развиват около една от най-важните точки за световната енергийна сигурност - Ормузкия проток. През него минава огромна част от петролния трафик от Персийския залив, затова всяко военно действие там веднага има глобален ефект.

Ройтерс съобщи, че след американските удари Иран е нанесъл ответни атаки срещу американски военни обекти в държави от Залива, а регионални сили като Катар, Турция, Оман и Пакистан са призовали за деескалация и връщане към дипломацията.

Американски съюзници в Персийския залив, включително Кувейт и Бахрейн, също съобщиха за вражески обстрел. Именно това превръща конфликта от двустранен сблъсък между Вашингтон и Техеран в регионална криза, която може да въвлече още държави.

Дипломация с брояч

Тръмп вече публично постави под съмнение смисъла от по-нататъшни преговори по време на срещата на върха на НАТО в Турция, приключила в сряда. Той дори обяви край на временното примирие с Иран.

И все пак администрацията не казва, че разговорите са прекратени. Това е най-важният сигнал в момента - Белият дом едновременно заплашва, удря и поддържа канал за преговори. Така кризата влиза в най-опасната си фаза: всяка атака може да затвори дипломатическата врата, но всяка минута разговори оставя шанс тя да не се хлопне окончателно.

Тази двойна игра - ракети и преговори, предупреждения и задкулисни канали - показва колко тънка е линията между натиск и неконтролируема ескалация. Ако информацията за план срещу Тръмп се потвърди, политическото пространство за компромис във Вашингтон ще се свие драматично. Ако обаче дипломатическият канал издържи и след тези удари, той може да се окаже последната реална спирачка пред по-голяма война.

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