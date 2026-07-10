След Анкара: Историческият завой на НАТО

Още преди първите държавни лидери да прекрачат прага на Президентския комплекс „Бештепе“, срещата на върха на НАТО в Анкара вече беше определяна като историческа. Министри, дипломати и военни експерти прогнозаираха за среща, която ще предефинира неговите приоритети в една все по-нестабилна международна среда. Очакванията бяха Анкара да се превърне в мястото, където ще бъдат очертани не само следващите стъпки на НАТО, но и новият баланс между Европа, Съединените щати и държавите от източния фланг.

Два дни по-късно може спокойно да се каже, че тези прогнози се оправдаха. От турската столица Алиансът изпрати едновременно политическо, военно и икономическо послание. Освен че препотвърди ангажимента си към колективната отбрана, НАТО постави основите на стратегия, която все по-често се определя като „НАТО 3.0“ – модел, в който индустриалният капацитет, технологичното развитие и устойчивото производство на отбранителни способности се превръщат в също толкова важен фактор, колкото и самите армии.

Именно затова домакинството на Турция далеч надхвърли рамките на една добре организирана среща на върха. То се превърна в демонстрация на политическо влияние, дипломатически авторитет и нарастваща роля в бъдещата архитектура на евроатлантическата сигурност. Това личеше още преди официалното откриване на форума.

Още дни преди пристигането на лидерите турската столица вече живееше в ритъма на срещата. Засиленото полицейско присъствие се усещаше по основните булеварди, около държавните институции и по маршрутите на официалните делегации. За да бъде улеснена организацията, голяма част от държавните служители бяха пуснати в административен отпуск, а движението в централните части на града беше значително ограничено.

Въпреки безпрецедентните мерки за сигурност Анкара не изглеждаше напрегната. Напротив – необичайното спокойствие беше едно от първите неща, които правеха впечатление на гостите на града. По улиците имаше осезаемо по-малко автомобили, а движението беше организирано така, че дори в часовете на пристигането на десетките държавни делегации не се стигна до сериозни затруднения. Достъпът до районите около Президентския комплекс „Бештепе“, хотелите на лидерите и Международния медиен център се осъществяваше при изключително строги мерки за сигурност, но предварителната подготовка и добрата координация между институциите превърнаха иначе сложната логистична операция в почти незабележим процес.

Организацията впечатли и със своя мащаб. Международният медиен център прие хиляди журналисти от десетки държави, подпомагани от десетки доброволци, които осигуряваха безпроблемната работа на форума. В същото време Турция използва церемониалната страна на срещата, за да отправи внимателно премислено политическо послание. Посрещането на държавните лидери с военния оркестър „Мехтер“, знамената на 16-те тюркски държави, почетният караул и демонстративното прелитане на пилотажната група „Тюрк Йълдъзлари“ превърнаха откриването в демонстрация не само на уважение към гостите, но и на национално самочувствие.

За първи път от 22 години Турция беше домакин на среща на върха на НАТО, а за първи път в историята именно Анкара прие лидерите на всички 32 държави членки. Това придаде на форума допълнителна символика. Турската столица се превърна в център на световната дипломация, а домакинството показа амбицията на Анкара не просто да бъде важен съюзник в рамките на НАТО, а държава, която все по-уверено претендира за водеща роля при формирането на дневния ред на Алианса.

НАТО 3.0 – началото на нов етап за Алианса

Ако досега НАТО изграждаше своята сила основно върху колективната отбрана и военния потенциал на държавите членки, решенията, взети в Анкара, очертаха значително по-широка визия за бъдещето на Алианса. За първи път толкова категорично акцентът беше поставен върху отбранителната индустрия, технологичните иновации и способността на съюзниците сами да произвеждат необходимите военни способности.

През последните години основният дебат беше насочен към увеличаването на военните бюджети. В Анкара обаче лидерите поставиха въпроса как тези средства да се превърнат в реални способности – чрез разширяване на производството, по-бързи доставки, инвестиции в нови технологии и по-тясно сътрудничество между държавите и отбранителната индустрия. Така сигурността вече няма да се измерва единствено с размера на разходите за отбрана или числеността на въоръжените сили, а и със способността на съюзниците да произвеждат критично важно въоръжение и да поддържат устойчиви вериги за доставки при продължителни конфликти.

Едно от най-значимите решения беше обявяването на нови договори за доставка и инвестиции в отбраната на стойност над 50 милиарда долара. Съюзниците поеха ангажимент да увеличат колективния производствен капацитет, да ускорят иновациите и постепенно да премахнат бариерите пред сътрудничеството в отбранителната индустрия. Наред с това лидерите препотвърдиха безусловната си подкрепа за член 5 от Вашингтонския договор – принципа, че нападение срещу една държава членка представлява нападение срещу целия Алианс. Декларацията постави силен акцент и върху изграждането на „по-силна Европа в рамките на по-силен и модернизиран НАТО“, като европейските съюзници и Канада ще поемат по-голяма отговорност за колективната отбрана редом със Съединените щати.

Анкара изпрати ясно послание и по отношение на международната сигурност.

Лидерите потвърдиха дългосрочната си подкрепа за Украйна, като поеха ангажимент за военна помощ, обучение и оборудване на стойност 70 милиарда евро през 2026 г., с намерение това равнище да бъде запазено и през следващата година. В документа беше подчертано още, че свободното корабоплаване през Ормузкия проток остава жизненоважно за световната икономика, че Иран не трябва да придобива ядрено оръжие и че Русия продължава да представлява дългосрочна заплаха за евроатлантическата сигурност.

Тази трансформация не е случайна. Решенията в Анкара идват в момент, когато войната в Украйна навлиза в нов етап, напрежението в Близкия изток нараства, а Европа е изправена пред необходимостта да инвестира повече в собствената си сигурност.

Тръмп и Ердоган – повече от протоколна среща

Сред десетките двустранни разговори именно срещата между Доналд Тръмп и Реджеп Тайип Ердоган привлече най-голямо внимание. Американският президент беше посрещнат лично от турския си колега в Президентския комплекс, а церемонията ясно показа значението, което Анкара отдава на отношенията със Съединените щати.

След разговора Тръмп не скри положителното си отношение към турския лидер.

"Ердоган свърши невероятна работа. Той е прекрасен човек, прекрасен лидер. Познаваме се от много години. Той е много силна личност и мой приятел."

Подобни думи рядко остават само в сферата на дипломатическия протокол. Те показаха, че Вашингтон и Анкара търсят възможност за рестарт на отношенията след години на сериозни разногласия.

F-35, санкциите и новият диалог със САЩ

Една от ключовите теми по време на разговорите беше бъдещето на военното сътрудничество между Турция и САЩ.

След закупуването на руските системи С-400 Турция беше изключена от програмата за изтребителите F-35 и срещу нея бяха наложени санкции по закона CAATSA. Именно затова всяко споменаване на възможно нормализиране на отношенията се възприема като стратегически сигнал.

След срещата в Анкара президентът Ердоган заяви, че разговорите по темата продължават, а Тръмп даде знак, че въпросът не е окончателно затворен. Макар конкретни решения все още да няма, самият факт, че темата отново беше поставена на най-високо политическо равнище, показва стремеж към постепенно възстановяване на доверието между двамата съюзници.

Паралелно с това Турция затвърди ролята си и като един от водещите производители в отбранителната индустрия. Именно по време на срещата беше подписано и новото Споразумение за сигурност и отбрана между Турция и Великобритания, което открива нови възможности за технологично сътрудничество и съвместно производство.

За Турция евентуалното отпадане на ограниченията би означавало не само възстановяване на военното сътрудничество със САЩ, но и признание, че ролята ѝ в рамките на НАТО отново се разглежда като стратегически важна.

Турската отбрана – от регионален към глобален играч

Ердоган използва срещата и за да подчертае нарастващата роля на турските въоръжени сили в рамките на НАТО.

От август турски изтребители F-16 ще изпълняват мисия по охрана на въздушното пространство на Естония. Турция ще продължи командването на мисията KFOR в Косово до септември 2026 г., а през 2028–2029 г. ще поеме командването на Силите за реагиране на НАТО.

Според турския президент истинската сила на възпирането вече не се измерва единствено с размера на военните бюджети, а със способността една държава да произвежда високотехнологично въоръжение, да развива собствена индустрия и да поддържа устойчив производствен капацитет. Именно затова той определи трите стълба на новата сигурност като високи технологии, мащабно производство и устойчивост – философия, която напълно съвпада с новата концепция „НАТО 3.0“. Неслучайно именно турската отбранителна индустрия беше сред най-често даваните за пример по време на форума. През последните години страната значително увеличи производството на безпилотни системи, бронирана техника, ракети и електронни системи, превръщайки се в един от най-бързо развиващите се производители в рамките на Алианса.

Какво означава всичко това за България?

Докато вниманието беше насочено към решенията на големите държави, срещата в Анкара донесе конкретни резултати и за България. Страната ни не остана в периферията на форума, а се утвърди като все по-важен елемент от източния фланг на Алианса и сигурността в Черноморския регион.

Решенията, взети в Анкара, поставят България в още по-важна стратегическа позиция. Засиленият фокус върху Черно море, защитата на критичната инфраструктура и развитието на източния фланг превръщат страната ни в естествена връзка между Централна Европа, Балканите и Черноморския регион.

Президентът Румен Радев заяви, че европейските съюзници трябва да поемат по-голяма отговорност за колективната отбрана, като подчерта, че България продължава да изгражда модерни отбранителни способности и да развива собствената си отбранителна индустрия. По думите му укрепването на националния отбранителен капацитет превръща страната ни във все по-важен фактор за стабилността в Черно море. Паралелно с политическите разговори бяха направени и конкретни стъпки за модернизацията на българските Военноморски сили. България подписа меморандум с Белгия и Нидерландия за придобиването на седем кораба за противоминна борба, а заедно с Турция и Румъния разшири задачите на съвместната Противоминна военноморска група в Черно море. Новите функции включват наблюдение и защита на критичната подводна инфраструктура – тема, която придобива все по-голямо значение за сигурността на Европа.

Извън официалната програма срещата донесе и положителен сигнал за българо-турските отношения. След разговорите между София и Анкара беше обявено, че спорният договор с БОТАШ ще бъде замразен и ще започнат преговори за нов модел на сътрудничество. Това беше един от най-важните двустранни резултати за България, тъй като темата натоварваше отношенията между двете страни през последните години.

Ако трябва да се направи една равносметка на случилото се в Анкара, тя трудно може да бъде сведена единствено до приетите документи и подписаните споразумения. Истинският резултат от срещата е, че НАТО даде ясен сигнал как вижда собственото си бъдеще – по-индустриален, по-технологичен и значително по-подготвен за дългосрочно геополитическо съперничество.

За Турция форумът се превърна в нещо повече от успешно домакинство. Той беше възможност да покаже, че страната активно участва във формирането на неговия дневен ред. Именно затова почти всички ключови теми – от отбранителната индустрия и Черноморския регион до отношенията със Съединените щати – неизменно минаваха през Анкара.



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