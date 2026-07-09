Жестоко убийство на млада чехкиня в "Дюни"

33-годишна туристка от Чехия е открита мъртва в хотелска стая в курортния комплекс „Дюни“, съобщиха от МВР. Жената е открита със забита ножица в гърдите.

По информация на разследващите жената е била намерена във ваната в стаята си. На място незабавно са започнали процесуално-следствени действия.

Първоначално като съпричастен към случая е бил разглеждан съпругът ѝ, но впоследствие е установено, че по време на инцидента той е бил на плажа заедно с децата им, съобщава „Фокус“.

По първоначални данни се проверява версията за самопричинена смърт, но разследващите подчертават, че се изясняват всички възможни хипотези и към момента не се изключва нито една.

Предстоят огледи, разпити на близките на жената, както и на служители на хотела.

Според непотвърдена информация семейството е пристигнало на почивка в България само преди няколко дни.

За случая ще бъде уведомено и посолството на Чехия в София, което ще съдейства за репатрирането на тялото след приключване на разследването.

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