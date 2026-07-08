Недостиг на горива в Русия: Москва забрани износа на дизел

Русия забрани износа на дизелово гориво и ще започне да внася горива още през юли като част от мерките за преодоляване на недостига на бензин и дизел на вътрешния пазар.

Това съобщи руският вицепремиер Александър Новак по време на правителствено заседание.

Решението идва на фона на проблеми с доставките на горива в страната, като властите се стремят да гарантират снабдяването на вътрешния пазар.

В същото време руският президент Владимир Путин заяви, че въпреки опитите на „противника“ да нанесе щети на руската икономика, енергийната система на страната остава сред най-силните в света.

„Руската енергийна система е една от най-мощните и надеждни в света“, заяви Путин, като подчерта, че секторът продължава да функционира стабилно въпреки външния натиск.

Забраната за износ на дизел и предстоящият внос на горива показват стремежа на Москва да овладее недостига на горива и да стабилизира вътрешния пазар.

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