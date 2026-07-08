Какво става! Децата продължават да се убиват: Тийнейджър наръга две момичета

И у нас, и по света, смъртоносната агресия сред децата, би трябвало да е тема номер едно и за политици, и за общество.

Две ученички бяха тежко ранени при нападение в гимназия в германската провинция Бавария. Заподозреният извършител – 16-годишно момче – е задържан малко след атаката, съобщава ДПА, позовавайки се на местната полиция.

Инцидентът е станал в гимназия „Велфен“ в град Шонгау, разположен югозападно от Мюнхен.

Пострадалите момичета са транспортирани в болница. По данни на властите нараняванията им са тежки, но към момента няма опасност за живота им. Все още се изяснява дали има и други пострадали.

Според първоначалната информация нападателят е действал сам. Министърът на вътрешните работи на Бавария Йоахим Херман заяви, че има данни, че тийнейджърът е бивш ученик на училището, но тази информация все още не е официално потвърдена.

От полицията съобщиха, че нападението е извършено с нож. При задържането у младежа е открито и огнестрелно оръжие. По думите на Херман 16-годишният е бил на психиатрично лечение.

Разследващите проверяват дали нападателят е познавал двете пострадали ученички и дали между тях е имало предишен конфликт.

След сигнала в района беше проведена мащабна полицейска операция с участието на специални части и най-малко шест хеликоптера.

Шонгау е град с около 12 000 жители, разположен на река Лех. В гимназия „Велфен“ учат приблизително 800 ученици, а в непосредствена близост се намират още няколко учебни заведения.

Нападението се случва броени дни преди началото на лятната ваканция в повечето германски провинции. В Бавария учебната година приключва в края на месеца.

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