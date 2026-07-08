Рюте обобщи срещата в Анкара. Посланията

С оценка за „изключително успешна среща“ генералният секретар на НАТО Марк Рюте обобщи резултатите от форума в Анкара. Той заяви, че посланието на срещата е ясно – „НАТО постига резултати“, като подчерта, че поетите ангажименти вече се изпълняват чрез рекордни инвестиции в отбраната, нови военни способности и засилване на колективната сигурност.

„Днес, в Анкара, благодарение на отличното домакинство на президента Реджеп Тайип Ердоган, тези ангажименти вече се превръщат в реалност.“

Рюте заяви, че инвестициите в отбраната продължават да нарастват, развиват се нови военни способности, а производството в отбранителната индустрия се увеличава. По думите му европейските съюзници и Канада поемат по-голяма отговорност за общата сигурност.

Той отбеляза, че съюзниците отбелязват значителен напредък към целта до 2035 г. да отделят 5% от брутния вътрешен продукт за отбрана, като увеличават както основните военни разходи, така и инвестициите, свързани със сигурността.

Рюте подчерта, че това не означава просто повече разходи, а осигуряване на необходимите способности на въоръжените сили в един все по-опасен свят. Той посочи, че сред приоритетите са ускоряването на производството, премахването на пречките пред отбранителната индустрия, повишаването на устойчивостта и инвестициите в иновации.

В този контекст генералният секретар съобщи, че само за един ден в рамките на Форума на отбранителната индустрия на НАТО са подписани нови договори за доставки на стойност над 50 милиарда долара.

Рюте съобщи още, че съюзниците са поставили началото на инициативата „NATO Drone Edge“, в рамките на която през следващите пет години ще бъдат инвестирани 40 милиарда долара в безпилотни системи. Освен това НАТО ще реализира инфраструктурна инвестиция на стойност 27 милиарда евро за укрепване на веригата за доставки на горива.

По думите му Алиансът предприема и нови стъпки в технологичната сфера, включително в областта на изкуствения интелект и създаването на оперативно съвместима трансатлантическа облачна инфраструктура за военни операции.

Генералният секретар подчерта, че подкрепата за Украйна ще продължи, като съюзниците са поели ангажимент през тази и следващата година да предоставят на Киев най-малко 70 милиарда евро под формата на военно оборудване, помощ и обучение.

Рюте отбеляза още, че в Анкара е била потвърдена отново основополагащата политика на колективната отбрана на НАТО.

„В Анкара съюзниците потвърдиха своята непоколебима ангажираност към колективната отбрана и към член 5 на Вашингтонския договор“, заяви той.

По думите му лидерите са постигнали съгласие и по въпросите, свързани с модернизацията на Алианса и подготовката му за бъдещето, като европейските съюзници и Канада ще поемат по-голяма отговорност за отбраната на НАТО заедно със Съединените щати.

В заключение Марк Рюте заяви:

„Това е същността на НАТО 3.0 – Алианс, който продължава да се адаптира и да гарантира сигурността на един милиард души.“

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