НАТО прие! Над 50 млрд. долара за нови отбранителни сделки

В заключителното комюнике от Срещата на върха на НАТО в Анкара беше обявено, че съюзниците са постигнали нови споразумения за доставки на стойност над 50 милиарда долара.

В документа се посочва още, че държавите членки поемат ангажимент да работят съвместно с отбранителната индустрия за увеличаване на колективния производствен капацитет и ускоряване на иновациите.

На срещата в Анкара беше потвърдена и „непоколебимата ангажираност“ към член 5 на НАТО, според който нападение срещу един съюзник се счита за нападение срещу всички, както и към трансатлантическата връзка.

„БЛАГОДАРИМ НА ТУРЦИЯ“

В заключителното изявление се казва:

„Благодарни сме за щедрото гостоприемство, което Турция ни оказа. Очакваме с нетърпение следващата ни среща.“

Очаквайте подробности!

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