НАТО прие! Над 50 млрд. долара за нови отбранителни сделки

В заключителното комюнике от Срещата на върха на НАТО в Анкара беше обявено, че съюзниците са постигнали нови споразумения за доставки на стойност над 50 милиарда долара.
В документа се посочва още, че държавите членки поемат ангажимент да работят съвместно с отбранителната индустрия за увеличаване на колективния производствен капацитет и ускоряване на иновациите.
На срещата в Анкара беше потвърдена и „непоколебимата ангажираност“ към член 5 на НАТО, според който нападение срещу един съюзник се счита за нападение срещу всички, както и към трансатлантическата връзка.
„БЛАГОДАРИМ НА ТУРЦИЯ“
В заключителното изявление се казва:
„Благодарни сме за щедрото гостоприемство, което Турция ни оказа. Очакваме с нетърпение следващата ни среща.“
Очаквайте подробности!
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com