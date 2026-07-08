В Китай става страшно, жертвите растат

Броят на загиналите при опустошителното свлачище в Северозападен Китай нарасна до 21. Междувременно бури и наводнения, предизвикани от тропическия циклон, който връхлетя страната миналата седмица, отнеха живота на още 17 души в югозападните и централните райони, съобщават световните агенции, предава БТА.

Общо 33-ма души бяха затрупани от земната маса в близост до град Лунан в северозападната провинция Гансу. Спасителните екипи успяха да извадят живи 12 от тях, като седем са настанени в болница с наранявания.

Усложнена остава обстановката и в югозападния автономен регион Гуанси. Там най-малко шестима души загинаха, а над 130 000 бяха евакуирани. Проливните дъждове доведоха до пробив на язовирна стена край град Хънджоу. Стихията предизвика и необичайна криза в града – стотици змии, някои от които отровни, избягаха от местна развъдна ферма вследствие на придошлите води.

В централната провинция Хубей жертвите на бурите са най-малко 11. През няколко населени места там премина и мощно торнадо, което нанесе мащабни разрушения в град Хуанган.

Мащабните операции по разчистване на засегнатите райони продължават. За да се справи с кризата, правителството в Пекин отпусна допълнително финансиране. Предоставени са десетки милиони юани за възстановяване на критичната инфраструктура, пътищата и домовете на хората, както и за временно настаняване на десетките хиляди останали без покрив.

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