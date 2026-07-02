Драматични подробности за самолета, разбил се в  небостъргача в Пекин

Излязоха шокиращи подробности за инцидента, при който самолет се разби в най-високия небостъргач в Пекин. Той е бил пилотиран от 66-годишен китаец, който страдал от безсъние и тревожност, пише The New York Times.

В дневника си мъжът пише, че имал желание да се самоубие. Пилотът е живял сам в Пекин, преди време се е развел.

"Изчерпателното разследване заключи, че това е заплаха за обществената сигурност по лични причини", се казва в изявление на администрацията на района Чаоян в Пекин.

Преди няколко дни самолет Sunward SA 60L Aurora се разби в небостъргача CITIC Tower, който е най-високата сграда в столицата. Самолетът се вряза в няколко етажа на сградата, като всички от нея бяха светкавично евакуирани.

Според службата Flightradar24 самолетът значително се е отклонил от зададеното трасе по пътя към летището в Шифоси.

По-късно администрацията на Чаоян съобщи, че при инцидента са ранени 13 души, а пилотът на самолета е загинал, той е единственият човек на борда.

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