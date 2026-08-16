Руски банкер изправи косите на Путин. Най-страшната прогноза за Кремъл

Водещ руски банкер направи прогноза, която изправи косите на Владимир Путин и разгневи Кремъл. "Русия не може да спечели състезанието във „войната на изтощение", когато Украйна е подкрепяна от западния свят", заяви на заседание на Никитския клуб Андрей Клепач, главен икономист на Внешэкономбанк (ВЭБ), ключова руска държавна банка, която финансира националните проекти на Кремъл и има статут на „държавна корпорация за развитие", предаде Moscow Today.

Според Клепач разходите за руската икономика от санкциите и западната блокада растат, нарастват щетите от украинските атаки срещу пристанища, инфраструктура, химически и петролни заводи, а Русия все повече изостава от света в технологичното развитие.

"Изоставаме. Губим както технологичната, така и икономическата конкуренция в света. Освен това, както вече казах, губим го не само от Китай и Съединените щати, но по някакъв начин го губим и от Украйна. Украинската икономика, разбира се, е унищожена в някои части, демографска катастрофа. Но отново украинската икономика, въпреки всичко, оцелява. Разбира се, има огромна финансова помощ. С такава помощ за военните разходи и техните собствени разходи, това е приблизително почти 50% от нашия бюджет", каза Клепач.

"Няма да спечелим конкуренцията в тази война на изтощение. Имаме илюзията, че всичко ще се срине там. Не се е сринало и няма да се срине. Нашите разходи се увеличават", продължи Клепах.

Той припомни, че след военния бум от 2023–2024 г. руската икономика изпадна в рецесия тази година, инвестициите рязко намаляха, а гражданските индустрии изпаднаха в рецесия - от авиационната индустрия и производството на строителни материали до леката и хранително-вкусовата промишленост.

Ситуацията се утежнява от свръхтвърдата политика на Централната банка на Руската федерация, която според Клепач е отговорна за поне половината от икономическия спад.

"Конфликтът в Украйна с участието на НАТО вече продължи по-дълго от Великата отечествена война и засега краят му не се вижда. И двете страни увеличават интензивността на атаките, включително върху икономиките на другата. Загубите от атаки на въоръжените сили на Украйна върху нашата инфраструктура - пристанища, нефт и газ, химически комплекси, логистика - нарастват и вече се превръщат в забележима макроикономическа бариера пред растежа на руската икономика", каза Клепач.

Затягането на санкциите на САЩ в края на 2025 г. доведе до факта, че Индия и Китай започнаха да намаляват покупките на руски петрол, „въпреки всички многократни изявления, че не са обект на санкции", припомни той. Като се има предвид вероятната нова вълна от санкции и „нарастващите загуби от атаки на въоръжените сили на Украйна", потенциалният темп на растеж на руската икономика може да не надвишава 1–1,5%.

Според Клепач всичко това неизбежно ще доведе Русия до „социална криза" и „когато никой наистина не го очаква".

"Но никой не очакваше, нека ви напомня, Февруарската революция. Ленин написа през декември 1916 г., че "няма да успеем", но той успя няколко месеца по-късно. Ситуацията в Съюза през 1991 г. - вървяхме към нея дълго и последователно и всички разбираха, че вървим към криза, но не беше фатално неизбежно разпадането на Съюза", каза Клепач.

"Вярвам, че Русия няма да се разпадне, но съм почти сигурен, че ще стигнем до социална криза. Икономически няма да се сринем, но изоставането ни ще се увеличи с всички произтичащи от това последици", заключи той.