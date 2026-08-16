Обирът на годината. Откраднаха безценни ренесансови картини

Четири ренесансови произведения с изключителна стойност са откраднати от Регионалния интердисциплинарен музей в сицилианския град Месина, пише Би Би Си.

Сред тях са три пана от „Полиптиха на Сан Грегорио“ и двустранен панел с изображения на „Мадоната с Младенеца“ и „Христос в Пиета“. И четирите творби са приписвани на известния сицилиански художник Антонело да Месина, един от майсторите на Ранния Ренесанс.

Кражбата е извършена в събота вечерта около 21:50 часа местно време. Една от картините е била извадена директно от защитена витрина. Всички произведения са рисувани върху дървени панели, което прави пренасянето им по-трудно.

Разследващите проверяват как извършителите са успели да влязат в музея, без да задействат охранителната система. Според първоначалната версия, цитирана от ANSA, произведенията може да са били откраднати по поръчка за черния пазар на изкуството.

„Шокирани сме от случилото се. Това е огромна загуба за музея, града и света на изкуството“, заяви директорката Мариза Меркурио.

Кражбата е поредният случай на изчезнали ценни произведения от европейски музеи. Само преди дни италианските власти съобщиха за връщането на три картини на Сезан, Реноар и Матис, откраднати от музей край Парма и оценявани общо на 9 милиона евро.

Миналата година пък въоръжена група проникна посред бял ден в парижкия „Лувър“ и открадна исторически бижута за около 88 милиона евро.