С 4-месечно бебе за прикритие: мъж превозвал дрога в София

39-годишен мъж, превозвал голямо количество наркотици, е задържан в София при специализирана полицейска операция. В автомобила му, освен различни по вид наркотични вещества, е имало и 4-месечно бебе.

Мъжът е бил спрян за проверка около 20:00 часа на ул. „Едисон“ в района на парк „Гео Милев“. При проверката в луксозния автомобил полицаите открили значително количество наркотици, различни по вид и разпределени в отделни дози.

Това съобщи пред БТА комисар Георги Гечев, заместник-началник на Първо районно управление на Столичната дирекция на вътрешните работи.

Задържането е извършено в рамките на специализирана полицейска операция срещу разпространението на наркотични вещества в близост до училища, детски градини и паркове – места, в които се събират деца и непълнолетни.

По получена оперативна информация служителите на Първо РУ са предприели действия за установяване и задържане на предполагаем наркоразпространител. По думите на комисар Гечев 39-годишният водач не е бил известен досега на МВР.

Особено притеснителен е фактът, че в автомобила е било и малкото дете. Според полицията бебето вероятно е било използвано като прикритие, за да не предизвиква подозрение при придвижването на мъжа.

За случая с четиримесечното дете са уведомени социалните служби.

Разследването по случая продължава, като предстои да бъдат изяснени произходът на наркотиците, предназначението им и ролята на задържания.