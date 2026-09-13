С 4-месечно бебе за прикритие: мъж превозвал дрога в София
39-годишният е спрян с луксозен автомобил край парк „Гео Милев“.
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39-годишният е спрян с луксозен автомобил край парк „Гео Милев“.
Полицията откри 460 000 евро и наркотици
Вътрешният министър обяви война на наркотиците, ментетата и нарушенията по пътищата
Акцията е проведена от ГДБОП и „Вътрешна сигурност“ в МВР
Днес бе разбитата международна организирана престъпна група за трафик на хероин
Задържани са 7 лица след полицейска акция
Мъжът е на 32 години и вече е осъждан за притежание на наркотици
Участниците в групата бяха задържани на 7 октомври 2014 г.
Спипаха престъпна група за разпространение на наркотици на територията на София и Ботевград.Петима души са заловени на 24 октомври при специализирана...