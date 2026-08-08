Закопчаха Венци Белия Негър и Бонго след див екшън в София

Зрелищна гонка с полицията, съпротива и блъскане на патрулни автомобили белязаха специализирана операция срещу наркоразпространението в София.

Криминалисти от 06 РУ-СДВР са задържали мъж, известен с прякора Венци „Белия Негър“, съобщава БГНЕС.

До ареста се стигнало след напрегнато преследване. При опита си да избяга мъжът оказал съпротива и блъскал полицейски автомобили, но в крайна сметка криминалистите успели да го неутрализират и задържат.

След ареста са извършени претърсвания на задържания и на имот, който той обитава.

460 000 евро и наркотици

При полицейските действия са открити около 460 000 евро, както и значително количество вещества, за които се предполага, че са наркотични.

По първоначални данни сред тях има кокаин, метамфетамин и други вещества. Точният вид и количеството ще бъдат установени след назначените експертизи.

Засега предстои да бъде изяснено и откъде са парите, както и каква е ролята на задържания в предполагаемата престъпна дейност.

88 растения канабис във „Враждебна“

Паралелно с акцията в „Борово“ криминалисти от 05 РУ-СДВР са провели операция и в столичния квартал „Враждебна“.

Там е задържан мъж с прякор „Бонго“, за когото има данни за връзка с производство на марихуана.

При претърсването на имот полицаите попаднали на оборудвана наркооранжерия. Иззети са 88 растения канабис, два чувала със суха тревиста маса с общо тегло около 3 килограма и вакуумиран плик с марихуана.

Открито е и специализирано оборудване за отглеждане на растенията – лампи, въздуховоди, вентилатори, напоителна система, торове и други пособия.

Разследванията по двата случая продължават.