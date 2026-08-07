Съблекли го чисто гол, гасили фасове в тялото му и нанасяли шутове и удари повече от час

Цяла България потъна в шок и ужас след зверското убийство на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив, извършено по брутален начин от петима тийнейджъри. Окръжният съд остави за постоянно в ареста обвинените три момчета и две момичета на възраст между 14 и 17 години. Докато Кричим скърби за погубения млад мъж, водещи експерти и психолози излязоха с разтърсващи анализи защо и как децата ни се превърнаха в безмилостни екзекутори. Часове наред те са малтретирали жертвата си - гасили са фосовете в кожата му, като преди това го съблекли чисто гол и безмилостно нанасяли шутове и ритници по тялото му.

Ние аплодирахме саморазправата, те просто ни копираха

Ние много се радвахме и подкрепяхме ловците на педофили в миналото, но предупреждавахме, че това е пример, който ще бъде последван, и че няма кой да сложи границата, когато една ситуация се нагнети. Завърши трагично, което всъщност се и очакваше. Това коментира психологът Михаил Михайлов в „Интервюто в Новините на Nova”.

Експертът е категоричен, че коренът на чудовищната тийнейджърска агресия се крие в примерите, които възрастните и обществото дават ежедневно. В миналото масово се радвахме и подкрепяхме самопровъзгласилите се онлайн групи на „ловци на педофили“. Тогава малцина предупреждаваха, че този пример на саморазправа ще бъде припознат от подрастващите. Днес децата буквално копират модели на агресивно поведение, които виждат около себе си, за да изразят собствените си вътрешни проблеми и комплекси за малоценност. Именно тази токсична среда им дава „зелена светлина“ да раздават улично правосъдие.

Свиреп побой над час и пълно обезличаване на жертвата

Криминалните психолози описват поведението на глутницата от Младежкия хълм като класически пример за обезличаване на жертвата. За нападателите конкретната самоличност на Георги не е имала никакво значение – той е бил превърнат в символ, в мишена за избиване на комплекси. Побоят е продължил повече от час, като жертвата е била буквално смазана от удари, довели до разкъсване на вътрешни органи и тежка черепно-мозъчна травма. Експертите са категорични, че в същата фатална вечер тийнейджърите едва ли са планирали убийство с летален край, а по-скоро са действали импулсивно под влияние на груповата динамика.

Социалните мрежи като съучастник в екзекуцията

Страховитото в случая е, че бруталната престъпна проява е била заснета от самите извършители и гордо качена в социалните мрежи преди разследващите да я свалят. Адвокатите на задържаните признават, че интернет пространството и тоталната липса на родителски контрол са изиграли пагубна роля. Децата от уж „добри семейства“, учещи в елитни училища, са търсили виртуална слава и одобрение чрез реално насилие. Убийството в Пловдив е тежка диагноза за едно болно общество, в което възрастните абдикираха от възпитанието, а децата започнаха да убиват, за да се доказват.

Едва ли са планирали убийство

Относно самата фатална вечер, експертът е категоричен, че тийнейджърите едва ли са планирали убийството. По думите му на тази възраст те нямат реална преценка за риска и за последствията от действията си. Когато обаче подобно поведение се аплодира от обществото като вид „морален дъл” заради неработещите институции, децата го приемат като награда и стимул да продължат.

Психологът разби и мита, че действията на младежите са реална борба с педофилията. Той уточни, че клиничната педофилия е насочена към деца с предпубертетни белези, а не към 15-годишни тийнейджъри, каквито са нападателите. Според Михайлов профилът на хората, които извършват подобни атаки, показва наличието на агресивни и садистични наклонности. За да ги проявят, те си избират лесни и безпомощни жертви, които не могат да се защитят, като по този начин се опитват морално да оправдаят насилствените си действия.