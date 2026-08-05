Убийство на Младежкия хълм в Пловдив

Полицията и Окръжната прокуратура в Пловдив разследват умишлено убийство, след като 37-годишен мъж е бил открит в безпомощно състояние с тежки следи от насилие в района на Младежкия хълм.

Сигналът е подаден около 17:20 часа на 4 август, когато е съобщено за мъж, лежащ в подножието на хълма.

На място незабавно са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ. Пострадалият е транспортиран в болница, но въпреки усилията на лекарите няколко часа по-късно е починал.

По случая е образувано досъдебно производство за умишлено убийство под наблюдението на Окръжна прокуратура – Пловдив.

От държавното обвинение съобщиха, че се извършват активни процесуално-следствени действия за изясняване на всички факти и обстоятелства около престъплението, както и за установяване на извършителя или извършителите.

Към момента не се съобщава информация за самоличността на заподозрени или за вероятния мотив за нападението.

Разследването продължава.