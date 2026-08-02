Сатана: Изверг в човешка кожа дере котки на живо и снима как ги готви

Невиждан по мащабите си садизъм и брутално насилие взривиха социалните мрежи в България. Нов, брутален случай на психопат, който лови улични котки, отвежда ги в гората и ги дере живи пред камера, потресе хиляди българи. За да бъде ужасът пълен, чудовището в човешка кожа заснема целия процес на живо, като след това преминава към готвене на осакатените останки на животните.

Видеата с кървавите изтезания се разпространяват в тайни групи и платформи, а психопатът без никакъв срам и чувство на милост демонстрира абсолютно хладнокръвие. Случаят веднага отприщи масова вълна от възмущение в социалните мрежи. Граждани от цялата страна започнаха масово да споделят профили и кадри в опит да идентифицират извършителя и да го предадат на органите на реда.

Садизъм без граници

Според изтекли информации, извергът умишлено избира уединени места в горски масиви, далеч от хората, за да не бъде разкрит, докато животните пищят от болка. Онлайн общностите, които следят насилието над животни, алармират, че този случай напомня на организирани международни мрежи в криптирани приложения, където садисти изпълняват поръчки и събират последователи чрез заснемане на мъчения.

В България подобни прояви на жестокост към гръбначни животни са криминализирани по Наказателния кодекс, но загрижени граждани и зоозащитници смятат, че законът не се прилага с пълната си строгост. Те настояват полицията и Зоополицията незабавно да проследят IP адресите на излъчванията, за да бъде локализиран и арестуван извършителят преди да е посегнал и на човек.

Обществото настръхна: „Искаме линч!“

Под споделените постове за психопата буквално за броени часове се натрупаха хиляди коментари. „Такива изроди трябва да се разчесват на момента!“, „Линчуване до смърт, какъв арест!“, пишат разярени потребители, които не крият готовността си за саморазправа, ако държавата не си свърши работата.

Експерти-психолози предупреждават, че подобен тип прояви на крайна жестокост към беззащитни същества често са ясен признак за тежки психични отклонения и потенциална опасност за обществото, тъй като агресията лесно може да се прехвърли върху деца или възрастни хора.