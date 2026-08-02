Килограм тротил, натъпкан с десетки метални топчета, трябвало да убие космическия генерал Чайко в Москва

25-годишната дъщеря на генерал Александър Чайко е сред ранените с тежка черепно-мозъчна травма, а съпругът ѝ е загинал, съобщи преди броени минути руския сайт "Верстка". Броят на жертвите при вчерашния бомбен атентат в московския луксозен рестрант Balzi Rossi на площад „Кудринская“ официално нарасна на пет души, пише още изданието През последните часове руските медии (включително „Комерсант“ и REN TV) потвърдиха, че още двама от тежко ранените са починали в болница. Повече от 6 души остават в критично състояние, а общият брой на ранените е поне 21 души.

Според актуалните детайли от разследването на руския Национален антитерористичен комитет и водещите версии в последните два часа потвърждават, че атентатът е бил насочен срещу главнокомандващия на руските Въздушно-космически сили генерал Александър Чайко. Ресторантът е бил затворен за частно парти по случай неговия 55-и рожден ден. Снимки и видеа от залата показват празничен банер с надпис „Александър на 55 години“.

Космическият генерал е жив

Главнокомандващият на руските Въздушно-космически сили генерал-полковник Александър Чайко е жив и не е пострадал при атентата.

Въпреки че взривът е избухнал в ресторант Balzi Rossi, където е трябвало да се състои неговото частно парти по случай 55-ия му рожден ден, генералът е невредим. Информационните канали отбелязват, че след инцидента той е бил активен онлайн и е чел съобщения в Telegram.

Нова версия за бомбата

Според разследващите, взривното устройство е било маскирано като подарък в кутия. Силата на взрива е била с еквивалент на 1 килограм тротил, а бомбата е била натъпкана с десетки метални топчета за по-голямо поразяване.

Появи се неофициална версия, че загиналата жена, пренесла пакета, най-вероятно не е знаела, че носи експлозив, а устройството е задействано дистанционно от разстояние. Охранителят на ресторанта (за когото се предполага, че е служител на Федералната служба за охрана ФСО) я спрял на входа за проверка, при което е последвал взривът. Той и един от гостите загинаха на място. Руските военни блогъри масово обвиняват украинското разузнаване за атаката. До този момент Киев запазва пълно мълчание и не е коментирал инцидента.

Следствените действия на мястото вече приключиха и полицейският кордон около Сталинския небостъргач на Кудринския площад е вдигнат.