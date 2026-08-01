Луд екшън! Бежанец избяга с колата на кмета

Бежанец е избягал от транзитния център от затворен тип в Пъстрогор. Изумителното в случая е, че е избягал с колата на кмета на селото в понеделник, а до момента няма следа нито от него, нито от присвоения автомобил. За случая съобщи потърпевшият кмет Илия Илиев по БНТ.

Всяка сутрин, малко преди 8:00 часа, кметът Илия Илиев оставя колата си пред кметството. А ключовете за нея винаги са до скоростния лост.

„Влизам в общината, започвам да си оправям кабинета, излизам навън да си хвърля боклука. Колата беше тука. Като се върнах от контейнера – колата я няма.“В този момент кметът си спомня, че е видял непознат да се навърта край кметството.

„Този човек сутринта, когато отвори магазинът в 7 часа, до момента, в който открадва колата, е бил в магазина. Пиел си кафето, искал цигари, хората са го обслужвали.“

Кметът подава сигнал в полицията със съмнение, че автомобилът е откраднат от избягал от центъра чужденец.

„Сто процента е сигурно, защото полицаите ни го показаха на снимка. И човекът, който е бил тук в магазина, отговаря на описанието. На мен ми казаха, че първото засичане на колата ми е било до Любимец, по магистралата. След това – някъде над Харманли. И в 10:10 часа, след 8 часа сутринта, на Траянови врата я засича за последен път камера.“

След инцидента хората в граничното село са притеснени.

„Притеснително е. Може би трябва режимът да се стегне малко по-сериозно. Доколкото ми е известно, този, който е откраднал колата на кмета, е бил от тези, които трябва принудително да стоят в лагера, но по някакъв начин е излязъл. Просто елементът е бил малко криминален“, разказва жител.

От няколко месеца центърът в Пъстрогор е от затворен тип и е под контрола на МВР. В него са настанени над 100 души от Азия и Африка. Вече шести ден от МВР няма официална информация по случая. Няма и следа нито от колата, нито от беглеца.