Криминален тип разби главата на колежка на морето

Грозен екшън се е разиграл в заведение за бързо хранене в Приморско, научи Флагман.бг. Вчера, малко след 15 часа в кухнята на обекта, намиращ се на ул. "Черно море" №21 в морското градче, избухнал скандал между двама служители, който по-късно прераснал във физическа саморазправа.

39-годишен софиянец, работещ там, направил "хедбът" на готвачката - ударил я с глава в областта на лицето. В следствие на силния сблъсък от носа на жената - 42-годишна старозагорка, започнала да шурти кръв.

Тя подала сигнал на тел. 112 и разказала за случилото се. Дошлите на място служители на РУ-Приморско задържали нападателя, а жертвата - с комоцио и съмнения за фрактура на носните кости, е откарана към УМБАЛ-Бургас и настанена за лечение.

Към момента не е ясно каква е причината да се стигне до конфликта между двамата служители.

За агресора се знае, че е на 39 години от София. Казва се Николай Николов и е криминално проявен. Той е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.

Няма данни при инцидента да са пострадали клиенти или други работещи в заведението. Екшънът се е разиграл в служебната част на обекта.