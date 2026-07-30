Нова мода в цял свят ще ликвидира тоалетната хартия

Умните тоалетни се превръщат в една от бързо разпространяващите се технологии за дома през 2026 г. Създадената и популяризирана в Япония концепция вече навлиза все по-широко в Европа, САЩ и други части на Азия. Устройствата съчетават функциите на тоалетна и биде, като добавят затопляне, сушене и автоматично управление. Основното им послание е за по-добра лична хигиена при значително по-малка употреба на тоалетна хартия.

Водната струя се настройва според потребителя

Основната функция е вградената система за измиване с вода. Потребителят може да регулира температурата, силата и посоката на струята според личните си предпочитания.

След измиването някои модели включват сушене с топъл въздух, което намалява или напълно премахва необходимостта от тоалетна хартия. Управлението става чрез страничен панел, дистанционно устройство или мобилно приложение при по-скъпите модели.

Сензорите поемат част от действията

Умните тоалетни могат автоматично да разпознават присъствието на човек, да отварят капака и да активират предварително зададени функции. Сред най-разпространените удобства са затоплената седалка, нощното осветление и автоматичното премахване на неприятни миризми.

Някои модели позволяват запаметяване на различни настройки за отделните членове на домакинството. Така температурата на водата, налягането и позицията на струята могат да се променят без ново ръчно настройване при всяко използване.

Самопочистването повишава хигиената

Много устройства измиват дюзата преди и след всяко използване. По-високият клас може да включва антибактериални покрития, автоматично почистване на купата и безконтактно пускане на водата.

Тези функции ограничават докосването на повърхностите и улесняват поддръжката на банята. Те обаче не премахват необходимостта от редовно ръчно почистване според указанията на производителя.

Тоалетната хартия няма да изчезне веднага

Измиването с вода може осезаемо да намали количеството използвана хартия, особено при модели със силно сушене с топъл въздух. При по-слабите системи обаче често остава необходимост от малко количество за подсушаване.

Затова твърдението, че умните тоалетни напълно ще премахнат хартията, засега е по-скоро прогноза за посоката на пазара. Реалната промяна зависи от цената, навиците на потребителите и разпространението на технологията извън луксозните жилища и хотели.

Екологичният ефект зависи от конкретния модел

Намалената употреба на хартия може да ограничи част от разхода на дървесина, вода и енергия при нейното производство и транспортиране. Самата умна тоалетна обаче също използва допълнително количество вода и в повечето случаи се нуждае от електричество.

Затова екологичната полза не е еднаква при всички устройства. По-важни са ефективността на промиването, количеството вода за измиване и консумацията на електроенергия, а не само наличието на интелигентни функции. Американската агенция за опазване на околната среда отбелязва, че тоалетните формират близо 30 процента от вътрешното потребление на вода в средното домакинство, което прави ефективността им особено важна.