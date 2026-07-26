Как да мием пода така че да е винаги чист и свеж

Понякога подът изглежда мръсен почти веднага след измиване - по него остават ивици, лепкав слой и новият прах бързо се натрупва. Причината обикновено не е в самия моп, а в неправилната техника на почистване. Най-честите грешки са прекаляването с препарата и продължаването на чистенето със замърсена вода. Няколко лесни правила помагат подът да остане чист по-дълго, пише The Spruce.

Защо подът остава лепкав

Когато препаратът е прекалено много или не е отстранен добре, върху повърхността остава тънък лепкав филм. Вместо да предпазва чистотата, той започва да привлича прах, следи от обувки и косми от домашни любимци.

„Остатъците от почистващ препарат са лепкави и буквално действат като магнит за прах, стъпки и козина. На следващия ден изглежда така, сякаш изобщо не сте чистили“, обяснява Ронда Уилсън от FreshSpace Cleaning.

Другата голяма грешка е подът да продължи да се мие със същата вода, след като тя вече е станала мътна. Така мръсотията не се премахва, а просто се пренася от едно място на друго.

„Това обикновено се случва, когато водата се замърси, но продължите да миете, или когато използвате твърде много препарат с мисълта, че ще почисти по-добре“, посочва експертът Роза Пикоза.

Как да измиете пода правилно

Преди влажното почистване трохите, прахът, космите и другите отпадъци трябва да бъдат събрани с метла или прахосмукачка. В противен случай мопът ще ги разнесе и ще остави следи.

Препаратът трябва да се използва точно според указанията на опаковката. По-голямото количество не почиства по-добре, а увеличава риска от лепкав слой. Водата трябва да се сменя веднага щом се замърси.

Подът е най-добре да се обработва на малки участъци с движения във формата на осмица. Така мопът събира замърсяването към средата, достига по-лесно до ъглите и покрива повърхността равномерно.

След почистването подът трябва да изсъхне напълно, преди по него отново да се ходи. Главата на мопа също трябва да се измива след всяка употреба и да се сменя през няколко месеца, защото износените влакна вече не събират мръсотията, а я разнасят.