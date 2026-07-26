За три зодии новата седмица ще бъде най-щастливата в годината

Три зодиакални знака навлизат в особено благоприятна седмица от 27 юли до 2 август. Близнаци, Стрелец и Козирог получават шанс да се доближат до голяма цел, да направят печеливш ход или да отворят нова страница в живота си. Късметът ще подкрепи най-смелите решения, особено когато са съчетани със способност за нестандартно мислене. Според астролозите периодът може да донесе професионален пробив, финансово благополучие и важни лични промени.

Съвпадът на Слънцето и Юпитер в Лъв на 29 юли е определян в астрологията като един от най-благоприятните аспекти през годината. На същата дата настъпва и пълнолуние във Водолей, което се свързва със завършване на дълги процеси и осъзнаване на резултатите от положените усилия.

Близнаци

Седмицата доближава Близнаците до осъществяването на дългогодишна мечта. Пълнолунието във Водолей на 29 юли може да сложи край на цикъл, започнал още през февруари, и да покаже, че положените усилия най-сетне дават резултат.

Северният лунен възел засилва посланието за избор на нова посока. Пред Близнаците могат да се открият перспективи, които ще променят плановете им за бъдещето. Ключът е да направят първата крачка навреме, защото подобна възможност може да не се появи отново скоро.

Стрелец

Стрелците навлизат в един от най-успешните си периоди през последните месеци. Те ще почувстват, че е настъпил моментът да оставят старите ограничения зад гърба си и да се насочат към цел, за която отдавна мечтаят.

Съвпадът на Слънцето и Юпитер може да отвори благоприятни възможности в работата, любовта и личното развитие. Възможни са интересно предложение, ново запознанство, романтична перспектива или неочаквано пътуване. Късметът ще бъде на страната на Стрелците, стига да не се уплашат от промяната.

Козирог

Козирозите трябва да се доверят не само на разума, но и на своята интуиция. Именно вътрешният им глас може да ги насочи към решение, което ще промени живота им и ще ги изведе извън познатите граници.

На 1 август Венера в Дева образува квадрат с Лилит в Стрелец. В астрологичен план този аспект се свързва със силно напрежение между сигурността и желанието за освобождаване от ограниченията. Неочаквана идея или смел ход може да отведе Козирозите към по-добри финансови възможности и личен успех.

Колкото по-малко се съпротивляват на необходимата промяна, толкова по-бързо ще разберат, че тя работи в тяхна полза. Новият път може да изглежда несигурен в началото, но обещава по-голяма свобода, стабилност и възможност за израстване.