Проблем за шофьорите. Новият капан при колите

Разходите за ремонт на автомобили отново отбелязват рязък скок, достигайки рекордните 764 евро в Германия. Данните от последния анализ на CarGarantie показват, че дългосрочната възходяща тенденция продължава, водена от поскъпването на материалите и все по-голямата техническа сложност на превозните средства.

Анализът се базира върху обработката на приблизително един милион изтекли гаранции за нови и употребявани автомобили, които CarGarantie проучва всяка година.

Електрическата система оглавява класацията по скъпотия

За първи път в историята на изследването най-скъпата група компоненти за ремонт се оказват електрическите, измествайки задвижващата система от това място. Промяната в структурата на щетите се вижда най-ясно при новите автомобили:

Делът на електрическата инсталация в общата сума на исканията при новите коли се покачва до 19,3 процента, изпреварвайки двигателя (16,9 процента).

При употребяваните автомобили делът на електрическите дефекти нараства от 12,9 на 13,6 процента.

По честота на авариите електрическата система остава безапелационен лидер – неин е делът от 28,8 процента при новите и 23,2 процента при употребяваните коли.

Нарастването на тези дефекти се дължи на факта, че съвременните превозни средства разчитат на множество чувствителни електронни вериги, контролери, сензори и асистиращи системи, чийто ремонт е значително по-трудоемък.

Фактори за поскъпването и реакцията на шофьорите

Финансовият натиск върху сервизите се обуславя от глобалната несигурност, проблеми с веригите за доставки, растящите заплати и повишените цени на материалите. Изпълнителният директор на CarGarantie Маркус Зьолднер подчертава, че преминаването на прага от 760 евро показва колко силно тези припокриващи се фактори влияят върху автомобилната индустрия, като за момента не се очаква бързо облекчаване на ситуацията.

Тенденцията се отразява пряко и на поведението на потребителите. Доклад на DAT за 2026 г. показва, че близо 60 процента от собствениците на автомобили избягват или ограничават посещенията в сервизите именно заради високите цени.

Статистиката разкрива още, че около 27,5 процента от дефектите при автомобилите се появяват още в първите 5000 километра, а около 20 процента възникват след 25 000 километра. Този детайл показва, че сложните и скъпи за отстраняване повреди могат да изненадат шофьорите на практически всеки етап от експлоатацията на автомобила.