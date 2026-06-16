Обявиха нещо важно за "Тракия" и "Хемус"

Ремонтите на магистралите „Тракия“ и „Хемус“ ще приключат до края на юни и пътуването към Черноморието през лятото ще бъде по-безопасно, удобно и спокойно.

Това стана ясно от думите на председателя на УС на АПИ Александър Тодоров по време на работна среща с представители на хотелиерския и ресторантьорския бизнес.

В нея участва Людмила Елкова, член на УС на АПИ, а от страна на бизнеса – Мартин Захариев от Националния борд по туризъм, Атанас Димитров от Българската хотелска и ресторантьорска асоциация, Ива Гацева от Българската хотелска асоциация, Ричард Алибегов от Българската асоциация на заведенията и Емил Коларов от Сдружение на заведенията в България.

Знаем, че летният сезон е важен за сектора и не искаме да създаваме неудобства нито на гражданите, нито на бизнеса, но извършваните сега ремонти са необходими за безопасността на всички и трябва да се направят. През юли и август, когато повече хора излизат в летен отпуск, всички ученици са ваканция и трафикът към черноморските и планинските курорти се увеличава, ремонтни дейности няма да има. За да се улесни пътуването по АМ „Тракия“ всеки петък от 16 ч. до 23 ч. и в неделя от 15:30 ч. до 22 ч. в участъците с ремонт по автомагистралата ще се спира движението на тежкотоварните камиони над 12 тона, като те ще се пренасочват за преминаване по Подбалканския път I-6. В момента на АМ „Тракия“ се ремонтират участъци в недобро състояние в областите Софийска, Пазарджик, Стара Загора и Ямбол, а на АМ „Хемус“ се обновява асфалтовата настилка на 9 км в платното за Варна в Софийска област.

На срещата беше поет ангажимент предстоящите ремонтни дейности по основните пътни артерии и по участъците, осигуряващи достъпа до основните туристически обекти да се координират и с туристическия бизнес, за да може и администрацията, и бизнеса в сътрудничество и диалог да планират работните си програми.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com